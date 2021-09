FIFA står fast: Fans vil have mere VM

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) hævder at have opbakning fra hovedparten af verdens fodboldfans til sit omstridte forslag om at afholde VM hvert andet år.

En plan der har fået Ekstra Bladets kommentator Jan Jensen til at konkludere, at - Der er noget hamrende galt

En undersøgelse, som verdensforbundet har fået foretaget hos analyseinstituttet YouGov, viser, at flertallet af respondenterne gerne vil have flere VM-slutrunder.

- Der er store forskelle mellem de såkaldte traditionelle markeder og de fodboldmarkeder, der er i udvikling, siger FIFA ifølge nyhedsbureauet Reuters i en meddelelse.

Forbundet udleder også af undersøgelsen, at unge fodboldfans er mere åbne for forandringer end ældre.

Skeptiske sydamerikanere

I maj besluttede FIFA's kongres at undersøge potentialet i at afholde VM hvert andet år.

Bliver forslaget ført ud i livet, vil det være en revolution. Siden VM blev spillet første gang i 1930, har der været fire år mellem slutrunderne.

Forslaget har splittet fodboldverdenen, og især fra Europa er modstanden stærk - blandt andet illustreret af den tidligere verdensmester og landstræner for Vesttyskland og Tyskland, Rudi Völler, der mildest talt er rystet.

UEFA's præsident, Alexander Ceferin, har truet med en europæisk boykot af VM, hvis planerne bliver vedtaget.

Også det sydamerikanske forbund Conmebol er skeptisk. Til gengæld er der positive toner fra Asien og Afrika.

FIFA oplyser, at der er flere undersøgelser på vej, som skal lodde stemningen på verdensplan. Man er i øjeblikket ved at udarbejde en meningsmåling med 100.000 deltagere fra mere end 100 forskellige lande.