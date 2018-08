FIFA truer store lande: Risikerer udelukkelse

Nigeria og Ghana risikerer at blive udelukket af FIFA

Årsagen er forskellige former for uro i toppen af de to afrikanske landes nationale fodboldforbund.

I Nigeria har en gruppe overtaget fodboldforbundets hovedkvarter, mens forbundets formand, Amaju Pinnick, i juli var rejst til VM i Rusland.

Gruppen hævder, at en retskendelse giver dem ret til at overtage kontrollen i forbundet, der dog senest har meldt ud, at gruppen er væk igen. FIFA vurderer dog ikke, at Pinnick har genvundet kontrollen.

FIFA kræver, at hovedkvarteret senest på mandag afleveres tilbage til de valgte fodboldledere.

Nigerias John Obi Mikel fejrer sejren over Island ved VM 2018 i Rusland. Foto: AP.

I Ghana har regeringen i sidste uge opløst det nationale fodboldforbund efter anklager om korruption.

En tv-dokumentar fangede forbundets formand, Kwesi Nyantakyi, i at tage imod en gave på 65.000 dollar (425.000 kroner, red.) fra nogle journalister. Nyantakyi har efterfølgende trukket sig.

FIFA kræver, at Ghanas fodboldforbund er tilbage i drift senest 27. august.

Både Nigeria og Ghana risikerer blandt andet, at de to lande ikke kan deltage i kvalifikationen til næste års African Cup of Nations, hvis de ikke efterkommer FIFA's krav.

