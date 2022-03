FIFA udsætter Ukraines kamp i VM-kvalifikationen

Ukraines fodboldlandshold får udsat sin playoffkamp i VM-kvalifikationen mod Skotland til juni.

Det oplyser Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at Polen går videre til finalen i sin playoffturnering uden kamp.

Polen skulle have mødt Rusland, men sidstnævnte er blevet udelukket fra alle internationale turneringer på grund af invasionen af Ukraine.

I den direkte duel om en VM-billet møder Polen enten Sverige eller Tjekkiet, som står over for hinanden i den anden semifinale.

Kampene spilles i slutningen af marts.

Det samme skulle opgøret mellem Ukraine og Skotland have været, men Ukraines Fodboldforbund havde anmodet Fifa om at skubbe kampen på grund af den kritiske situation, landet befinder sig i.

Vinderen af dysten skal møde det triumferende hold fra den anden semifinale, der udgøres af Østrig og Wales. Det møde finder fortsat sted 24. marts som oprindeligt planlagt, men finalen kan selvsagt ikke spilles før til sommer.

Ukraine, der i sommeren 2021 nåede kvartfinalen ved EM, blev nummer to i sin indledende kvalifikationsgruppe efter Frankrig.

Danmark kvalificerede sig sidste år til VM som et af de første hold.

Selv om Rusland er blevet udelukket af Fifa, har landets fodboldforbund ikke opgøret håbet om at komme med til slutrunden i Qatar.

Ruslands Fodboldforbund (RUF) har åbnet en sag ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS), som dermed står med beslutningen.

Russernes håb er i første omgang, at udelukkelsen fra både Fifa og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) suspenderes, mens sagen behandles, så Rusland alligevel får en chance for at kvalificere sig.