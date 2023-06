FIFA udskyder tildeling af VM-værtsskab

Der kommer til at gå nogle måneder endnu, før den officielle kamp om VM-værtsskabet i 2030 går i gang

Det fremgår af en pressemeddelse fra FIFA, efter FIFA-rådet holdt møde fredag, hvor budprocessen omkring værtsskabet blandt andet var på tapetet.

'For at sikre yderligere høring af alle nøgleinteressenter i forbindelse med VM 2030, indvilgede FIFA-rådet i at udsætte den formelle lancering af processen,' lyder det i pressemeddelelsen.

Først på et FIFA-rådsmøde i september eller oktober vil betingelserne, for hvem der kan byde på VM-værtsskabet, blive præsenteret, og processen vil derefter blive sat i gang.

Det betyder også, at vi først kan forvente at få udpeget en VM-vært i fjerde kvartal af 2024.

På fredagens møde godkendte man ligeledes kravene for at være VM-vært, der blandt andet omhandler infrastruktur, de retlige rammer samt de miljømæssige og sociale mål, der skal opfyldes.

Oliestat trækker følehornene

Saudi-Arabien har længe været på tale som en mulig VM-vært i 2030.

Men torsdag skrev den spanske avis Marca, at oliestaten havde meddelt Egypten og Grækenland, som de efter planen skulle have budt på VM-værtsskabet sammen med, at de ikke har tænkt sig at stille op alligevel.

Det skyldes angiveligt, at de ser Spanien, Portugal og Marokkos forventede bud på VM-værtsskabet som en for stærk konkurrent.

Udover de to førstnævnte bud forventes det også, at Argentina, Paraguay, Chile og Uruguay vil gå sammen om et fælles bud.