FIFA vil ikke stå i vejen for Eriksen-drøm

Christian Eriksen har sat sig selv det mål, at han vil spille ved årets VM slutrunde syv måneder efter han faldt om på banen i EM åbningskampen mod Finland.

Siden har han fået indopereret en ICD-enhed i sit hjerte, mens han også igen skal have græs under knopperne i Premier League-klubben Brentford.

Under VM i 2018 havde FIFA regler for hjertestopscreeninger, og i år skal alle spillere vurderes før slutrunden i Qatar, har en FIFA-delegeret fortalt The Times:

- Når det kommer til FIFA-turneringer, så skal alle spillere gennem en hjertescanning, så de er helt klar over de faktorer, som kan påvirke deres helbred. Den endelige beslutning om en spiller kan deltage eller ej er op til spilleren selv og landets fodboldforbund, lyder det.

FIFA's regler angående hjertestopscreeninger lyder, at de er til for at opdage hjerteproblemer eller risikofaktorer, som kan føre til et pludseligt hjertestop under en kamp.

Hvert deltagende land skal derudover bekræfte overfor Fifa, at de har gennemgået en medicinsk vurdering før turneringens start.

Eriksen blev løst fra sin kontrakt i Inter, da det italienske fodboldforbund ikke tillader spillere at spille med en hjertestarter, men FIFA har ikke det samme forbud, og derfor kan Eriksen deltage, hvis han bliver udtaget.

Den 29-årige dansker har i første omgang et halvt år i Brentford til at overbevise Kasper Hjulmand.