FIFA vil rykke VM i Qatar frem

FIFA er klar til at fremskynde åbningen af vinterens VM i Qatar med en dag for at imødekomme en særlig detalje

Programmet ved vinterens VM i fodbold i Qatar står overfor en afgørende ændring, som fodboldens verdensorganisation, FIFA, ventes at stemme for. Det skriver flere internationale medier.

Det drejer sig om starten af slutrunden, der hidtil har været mandag 21. november med åbningskamp mellem Holland og Senegal. Men for at imødekomme traditionen om, at værtslandet spiller turneringens første kamp vil FIFA nu flytte startdagen til søndag 20. november og indlede med kampen mellem Qatar og Ecuador.

Det kræver dog en formel godkendelse fra FIFA i det såkaldte 'Bureau of the FIFA Council', der består af præsident Gianni Infantino samt præsidenterne for de seks forbund under FIFA, UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC og OFC.

Men det betragtes som en formsag, præcis som da den lille forsamling tidligere på sommeren besluttede at udvide VM-trupperne fra 23 til 26 spillere.

Annonce:

Traditionen med at værtslandet åbner VM-turneringen opstod ved VM i Tyskland i 2006 og har været holdt i hævd lige siden - altså indtil offentliggørelsen af kampprogrammet til den forestående VM-turnering.

Der var Qatar berammet til at spille turneringens tredje kamp, mens altså Holland og Senegal samt England og Iran skulle spille inden.

Men det bliver altså med ret stor sandsynlighed ændret nu, så Qatar og Ecuador sparker turneringen i gang søndag 20. november kl. 20 dansk tid på Al Bayt Stadium.

Derefter fortsætter man mandag med ændrede spilletidspunkter, nu kl. 18 for Holland-Senegal (tidligere kl. 15) samt kl. 21 for England-Iran (tidligere kl. 18).

VM-turneringen slutter 18. december med finalen på Lusail Iconic Stadium. Den dato lader ikke til at blive ændret.

Det danske landshold har fundet deres luksushotel til slutrunden - se det her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Desuden kan du høre det seneste bonusafsnit om 'FIFA’s forbryderalbum' her

Bonus: FIFA’s forbryderalbum – One Dollar Jack