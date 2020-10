Fik bekymrende opkald fra kæresten

Den græske klub Larisa med tidligere FC Midtjylland-spiller Tim Sparv tabte forrige søndag på udebane til Athen-klubben Apollon Smyrnis i den bedste græske række.

Planen var, at han dagen efter skulle samles med det finske landshold for at træne frem mod landskampen mod Polen.

Men familien kommer naturligvis i første række, og da kæresten Jitka Nováčková ringede lige efter kampen, blev den plan ændret.

- Min kæreste er gravid, og graviditeten har forårsaget små problemer på det seneste. Efter kampen ringende min kæreste til mig og sagde, at jeg skulle tage på hospitalet med det samme.

- Jeg skrev en besked til 'Rive' (Markku 'Rive' Kanerva, Finlands landstræner, red.) midt om natten, at jeg skulle til Larisa Hospital, siger Tim Sparv til det finske medie Iltalehti.

Finnen nåede seks sæsoner, tre mesterskaber, en pokaltitel og 172 kampe for FC Midtjylland. Foto: Jens Dresling

På Instagram skriver Jitka Nováčková, at både hende og babyen har det godt.

'Desværre blev jeg i løbet af weekenden ramt af ubehag under min graviditet. Babyen og jeg har det godt. De tager sig meget af mig i Grækenland. Hvis vi ikke kan kommunikere på engelsk, så fungerer det fint med fagter'.

'Jeg har en stor støtte i Tim. Han var på vej til Polen for at spille med det finske landshold, da jeg ringede til ham i går aftes for at sige, at jeg var på hospitalet. Han undskyldte til holdet og kom hen til mig.'

'Han smuglede også chokokade ind til mig. Jeg elsker dig', skriver den tjekkiske model Jitka Nováčková.

Efter at have siddet ude mod Polen var Tim Sparv igen med i søndags mod Bulgarien i Nations League.

Den 33-årige landsholdskaptajn spillede fuld tid på midtbanen i 2-0-sejren. Til sommer er Sparv og Finland i gruppe med Danmark, Belgien og Rusland ved EM.

