Fik du ikke en EM-billet? Nu er det sidste chance!

Der er håb for dem, der stod i kø for billetter til EM-slutrunden, der blandt foregår i København til sommer.

UEFA åbner nemlig op for gensalg af billetter via deres hjemmeside. Det kommer til at foregå i morgen onsdag, den 26. februar. Så til de ufrivilligt billetløse er det bare om at få registreret sig inden da, hvilket man kan gøre her.

Konceptet er, at dem, der af den ene eller anden grund gerne vil af med deres billetter, får mulighed for at sælge dem på den officielle platform. Og dem, der mangler, kan købe dem til markedspris.

Det er ikke til at finde ud af, på hvilket klokkeslag man skal sidde klar. Ikke engang DBU selv lader til at vide det ud fra de svar, de har givet Ekstra Bladet, og det Facebook-opslag, de har lagt op tirsdag eftermiddag.

Tiltaget er angiveligt et forsøg på at undgå billethajer, og at billetter bliver solgt til overpris på det sorte marked.

Det lader heller ikke til at være til at sige, hvor mange der vil gøre brug af muligheden for at sælge til markedspris, og dermed hvor mange billetter der vil blive sat til salg.

