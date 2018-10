Fik kritik for åbent brev: - Måske var det ikke den rigtige løsning

- Det var vigtigt for os at komme ud med vores synspunkter efter konflikten, siger landsholdets anfører Simon Kjær om årsagen til landsholdsspillernes åbne brev

HERNING (Ekstra Bladet): Stemningen kan hurtigt vende hos fodbold-Danmark. Det er den nu overståede konflikt det bedste og mest aktuelle eksempel på.

I sommer skabte det danske landshold til tider begejstring under VM-slutrunden, selv om spillet ikke altid var prangende. Men resultaterne var tilfredsstillende. Pladsen i 1/8-finalen var en godkendt præstation.

Siden blev den goodwill fuldstændig sat over styr med konflikten, der betød, at et vikarlandshold måtte træde til og spille testkampen mod Slovakiet i begyndelsen af september.

Nu har Spillerforeningen på vegne af landsholdsspillerne og DBU indgået en aftale, der skaber ro på bagsmækken de kommende seks år.

Christian Eriksen, der ikke er med landsholdet denne gang på grund af en skade, står sammen med Simon Kjær og Kasper Schmeichel bag spillernes åbne brev til fodbold-Danmark. Landsholdets anfører er i tvivl om det var den rigtige løsning. Men han mener det er vigtigt for spillerne at få fortalt synspunkterne. Foto: Lars Poulsen.

Ridser i landsholdslakken

Men der er kommet alvorlige ridser i lakken hos landsholdsspillerne, der nu skal forsøge at genskabe tilliden til fodboldfolket. Og det kan blive en lang proces den kommende tid.

- Der er ingen tvivl om, at meget skade er sket. For dansk fodbold og for os. Det har været en lang og frustrerende proces for os alle sammen. Nu handler det om, at tilliden skal genbygges. Både til fodboldfansene og til DBU, forklarer landsholdets anfører, Simon Kjær.

Han var en af forfatterne bag det åbne brev, som landsholdsspillerne følte anledning til at sende ud mandag, inden spillerne blev samlet i Herning. Men landsholdets anfører er efterfølgende kommet i tvivl, om det var den rigtige måde at kommunikere på i forhold til at få slået en streg i sandet, efter stridighederne med DBU nu er lagt i graven.

- Vi valgte at sende brevet ud for at forklare vores synspunkter, og det er vores måde at sige, at nu skal vi videre og fokusere på at spille fodbold, forklarer Simon Kjær og uddyber:

- Men det er svært at sige, om brevet var den rigtige løsning. Det har bare været vigtigt for os at give vores syn på sagen. Jeg tror aldrig, vi (os og kritikerne) bliver 100 procent enige, men det har for os været vigtigt at stå ved de ting, vi siger og gør, forklarer Simon Kjær.

Simon Kjær erkender, at tilliden mellem spillerne og fodboldfansene nu skal genskabes. Foto: Lars Poulsen

Parat til at tage øretæverne

Brevet fra spillerne gav ikke så mange svar udover, at medierne blev kritiseret for den måde, konflikten blev dækket. Til gengæld blev hashtagget #IkkeMitLandshold flittigt brugt på sociale medier, efter spillerne havde sendt det åbne brev ud til fodbold-Danmark.

Den generelle opfattelse var ikke, at spillerne rakte hånden ud, men øgede afstanden yderligere til fansene.

Simon Kjær er helt på det rene med, at der kommer en svær periode nu, hvor tilliden skal genvindes.

- Det bedste, vi kan gøre for at vinde tilliden tilbage, er at vinde fodboldkampe. Jeg føler altid, vi er åbne og imødekommende, når vi kommer hjem for at spille for Danmark. Alle landsholdsspillere glæder sig altid til at spille for Danmark, pointerer Simon Kjær

- Men vi må også tage de tæsk, der eventuelt følger med. Hvis der kommer negative reaktioner, må vi bare respektere det. Men det handler om at være tro mod sig selv og de værdier, vi går op i, siger han.

Viser storform

Når det handler om det rent fodboldmæssige, er Simon Kjær fortsat i det fodspor, han slap fra VM-slutrunden.

Kaptajnen er vendt hjem i storform efter en start på sæsonen, hvor Sevilla aktuelt indtager førstepladsen efter otte runder. Simon Kjær er den centrale styrmand i tre mandsforsvaret, som Sevilla er begyndt at spille med, efter den nye træner, Pablo Machin, har gjort sin entre.

- Vi spiller god fodbold og laver mange mål for tiden. Vi nyder at ligge nummer ét. For nu er det heller ikke så tit, at Barcelona smider point fire kampe i træk, og Real Madrid spiller flere kampe uden at lave mål, siger Simon Kjær, der ikke var ude på træningsbanen tirsdag. Sammen med næsten halvdelen af truppen trænede han indendørs på anlægget i Vildbjerg uden for Herning.

Landsholdstruppen træner onsdag og torsdag i Vildbjerg, inden holdet torsdag rejser til Dublin for at møde Irland på lørdag.

