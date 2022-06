Fik øl i nakken - blev væk fra Parken

En far, hans to drenge og farfar havde en meget trist oplevelse til landskampen mod Kroatien i Parken, da en af drengene fik et ølkrus i hovedet – efterfølgende blev de væk fra den næste landskamp - DBU arbejder på at få stoppet ølkast fra tribunerne

Når Danmark spiller landskamp i Parken er der virkelig rift om billetterne.

DBU kan sælge langt flere end de 35.000, som der er plads til i Parken.

Kasper Hjulmands landshold er blevet hele Danmarks landshold.

Men da Danmark tidligere på måneden spillede mod Østrig i Nations League, stod der alligevel et par tomme sæder på C-tribunens nederste afsnit.

En far, hans to sønner og børnenes farfar, Henning Mussegaard, valgte simpelthen at blive væk fra Parken, efter den oplevelse de havde haft nogle dage forinden til kampen mod Kroatien i Nations League.

Stemningen har været god i Parken til landskampe de senere år, men der er store udfordringer med ølkast. Personerne på fotoet har intet at gøre med ølkast. Foto: Jens Dresling.

Til den kamp var de to drenge på seks og ni år mødt frem med krigsmaling og halstørklæder for at være en del af det store landsholdsfællesskab.

De sang med på nationalsang og sejlede op ad åen.

Men det, der skulle være en fest, endte på alle måder med at blive meget en trist aften i Parken.

Ikke nok med, at Danmark skuffende tabte. Den ældste dreng på ni fik også et ølkrus i nakken.

- Mit barnebarn var meget chokeret, da ølkruset kom flyvende fra øverste tribuneafsnit og ind i nakken på ham. Han fik et stort blåt mærke bag højre øre.

- Det var en ganske ubehagelig oplevelse, fordi vi ikke kunne nå at reagere, siger Henning Mussegaard, der havde sponsoreret turen til sine børnebørn og sønnen.

De valgte at blive siddende og se kampen færdig på trods af den triste oplevelse.



Henning Mussegaard er af den klare opfattelse, at DBU som arrangør bør gøre endnu mere for at stoppe ballademagerne.

- Der skal være langt større sanktioner, når det handler om ølkast. De mange kontrollører, der står med ryggen til banen og ser op mod tilskuerne, burde udstyres med et kamera på maven, så de kan fange de tilfælde, hvor der bliver kastet med øl, mener Henning Mussegaard.

De klagede efterfølgende til DBU over den oplevelse de havde haft. Men de følte ikke, at deres problem blev taget alvorligt hos DBU.

Efter den oplevelse havde ingen af dem lyst til at tage i Parken den følgende mandag til Nations League kampen mod Østrig.

- Vi blev hjemme og så landskampen i sofaen. Min søn forærede to af billetterne væk, mens de to andre sæder stod tomme, fortæller Henning Mussegaard, der inderligt håber, at DBU sætter flere vagter ind og strammer op i forhold til at fange alle dem, der kaster med øl.

De fire har billetter til Nations League kampen mod Frankrig til september, hvor de håber, at DBU har fået bedre styr på de tiltagende problemer med ølkast fra tribunerne.

- Til september er det hele kommet lidt på afstand. Det er vores plan at tage i Parken. Jeg håber virkelig ikke, at vi får en dårlig oplevelse igen, siger Henning Mussegaard.

Ølkast skal stoppes

Jakob Høyer, kommunikationschef hos DBU, erkender, at ølkast er et problem, som unionen ser på med største alvor.

Det kom frem under EM-slutrunden sidste sommer og har været en stor udfordring i forbindelse med Danmarks landskampe i Parken.

Jakob Høyer ønsker ikke at forholde sig til den konkrete episode, men ønsker at udtale sig i generelle vendinger om problematikken.

Jakob Høyer erkender, at ølkast har været et stort problem, men han mener samtidig, at problemet er aftagende. Her er kommunikationschefen i samtale med fodbolddirektør Peter Møller. Foto: Jens Dresling.

- Vi arbejder konstant på at skabe en tryg og god oplevelse for alle vores fans. Vi kan se på vores bruger-undersøgelser, at langt størstedelen af vores fans og gæster i Parken er meget tilfredse med oplevelserne, både af holdet på banen og af de mange aktiviteter udenom, skriver Jakob Høyer og uddyber:

- Vi har haft udfordringer med ølkast i Parken. Det er uacceptabelt, at det finder sted – det er farligt at få et ølkrus i hovedet, ulækkert at blive ramt af kold øl og også stærkt problematisk, når øl bliver kastet ind over banen.