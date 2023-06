Fik opfordring: Flyt

Med utallige mandagstrænere rundt i Danmark er der også rigtige mange holdninger om hver eneste disposition, som den danske landstræner foretager sig.

Det gælder både under opture som semifinalepladsen ved EM og nedture som VM i Qatar.

Efter Kasper Hjulmand fik titlen som landstræner for tre år siden, er han blevet boende i Danmark. Han er ellers blevet opfordret til at flytte.

Hjulmand fortæller til TV 2, at både Åge Hareide og Morten Olsen, der er Hjulmands to forgængere, har opfordret ham til ikke at bo i Danmark, mens han står i spidsen for landsholdet.

Den nuværende landstræner ville dog gerne vise, at det godt kan lade sig gøre.

De to herrer til venstre - Hareide og Olsen - foreslog Hjulmand at flytte til udlandet. Foto: Jesper Bojlund/Creative Republic

- Jeg var nede og besøge Morten i januar, og der sagde han: 'Hvad sagde jeg?'. Jeg mener stadigvæk, at det kan lade sig gøre, og jeg holder fast i, at det skal kunne lade sig gøre. Heldigvis holder jeg mig fra sociale medier og alle de ting, men grænsen går ved min familie, siger han til tv-stationen.

Den danske landstræner, der i seneste uge forlængede sin kontrakt til 2026, står over for to vigtige opgaver, da der skal hentes flere point i EM-kvalifikationen.

På fredag venter Nordirland hjemme i et udsolgt Parken, inden Danmark møder Slovenien ude på mandag.