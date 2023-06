Fik oplevelse for livet: - Det sygeste!

Den danske landsholdsspiller Alexander Bah fik en oplevelse ud over det sædvanlige, da han for nylig fejrede det portugisiske mesterskab i Lissabon

For tre år siden spillede han i Sønderjyske. I dag er han portugisisk mester og en fast del af det danske landshold.

Der er derfor ikke noget at sige til, hvis Alexander Bah har lidt svært ved at forstå, hvor hurtigt det hele er gået.

- Jeg har det rigtig godt. Det er svært at beskrive den sæson, vi har haft. Jeg er lidt overvældet over alt det, der er sket, og hvor godt vi har spillet i ligaen og i Champions League, siger den danske landsholdsback om tilværelsen i storklubben Benfica.

Alexander Bah skiftede sidste år fra Slavia Prag til storklubben Benfica, hvor han lige nu nyder stor succes. Foto: Tariq Mikkel Khan

Helt vild oplevelse

Det foreløbige højdepunkt i karrieren kom for et par uger siden, da Lissabon-klubben sikrede sig mesterskabet.

Det førte til en vild fejring, der bestod af alkohol og en uforglemmelig bustur.

- Man drikker. Man drikker sagres (portugisisk pilsner, red.), det er stensikkert, siger Bah med et stort smil om, hvordan triumfen blev fejret.

- Så kørte vi en bustur igennem Lissabons midtby, og jeg ved ikke, om I har set videoer, men der var det sygeste fyrværkeri. Jeg tror ikke, jeg har set så mange mennesker i mit liv før. Det var helt vildt, hvor mange der kom og støttede os og fejrede det med os. Det var en oplevelse for livet.

Med midt i rusen over den store succes forsøger den 25-årige landsholdsspiller også at nyde det.

- Jeg husker også, hvor jeg var for et par år siden, og husker at sætte pris på alt, hvad der er sket. Jeg tager det bestemt ikke for givet.

Alexander Bah er i denne sæson noteret for hele 42 kampe for Benfica. Fredag og mandag er han med, når Danmark møder henholdsvis Nordirland og Slovenien i EM-kvalifikationen.