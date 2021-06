Finale overskygget af homofobiske tilråb

For anden gang under den nordamerikanske version af Nations League måtte dommeren afbryde kampen på grund af homofobiske tilråb fra mexicanske fans, hvormed finalen i Denver mellem USA og Mexico blev midlertidigt stoppet i anden halvleg.

Allerede efter Mexicos semifinale kom der fokus på problemet, hvor flere mexicanske fans blev bortvist fra stadion på grund af problematiske tilråb.

Under finalen, der endte med en 3-2 sejr til USA i forlænget spilletid, hvor der igen hørtes homofobiske tilråb, valgte dommeren, John Pitti, at stoppe kampen i tre minutter, som en del af det nordamerikanske fodboldforbunds, CONCACAF, anti-diskriminationsprotokol.

Den amerikanske stjerne Christian Pulisic, der til dagligt spiller for Chelsea, blev matchvinder med scoringen til 3-2. Foto: Isaiah J. Downing/Ritzau Scanpix

Krus og vandflasker blev kastet efter spillerne

Tilskuernes dårlige opførsel stoppede ikke ved de homofobiske tilråb.

Efter at Chelsea-stjernen Christian Pulisic i 114. minut havde bragt USA foran med 3-2 på et straffespark, begyndte det at regne ind over banen med vandflasker og krus kastet fra tribunerne.

Homofobi-skandaler i sportens verden 2011 Chigaco Bulls-spilleren Joakim Noah kaldte en fan bøsse under kampens hede. Det kostede ham en bøde på 50.000 amerikanske dollars. Kilde: Outsports 2013 Baseballspilleren Yunel Escobar malede sit ansigt med ordene 'Tu ere marcicon', hvilket kan oversættes til 'du er bøsse'. Det kostede cubaneren en bøde på 98.037 amerikanske dollars og tre kampes karantæne. Kilde: Huffpost 2013 Nascar køreren Nelson Piquet Jr. kaldte sin modstander Parker Kligerman bøsse i en Instagram-kommentar. Hændelsen sendte ham på ubestemt prøvetid i sensitivitetstræning, og det kostede en bøde på 10.000 amerikanske dollars. Kilde: Daily mail 2013 Tennisspilleren Michael Llorda kaldte en tilskuer til en kamp 'Putain chiniose', hvilket oversættes til kinesiske luder. Det kostede ham en bøde på 2500 amerikanske dollars. Kilde: New York Times 2019 Bulgariens fodboldlandshold måtte spille to kampe uden fans på tribunerne, efter at de bulgariske fans havde heilet, gjort racistiske tilråb og lavet abelyde. Desuden fik Bulgarien også en bøde på 75.000 euro. 2021 Den tjekkiske Silvia Prag-spille Ondrej Kudela fik 10 spilledages karantæne på grund af racistisk adfærd i Europa League-kampen mod Glasgow Rangers Vis mere Vis mindre

Den amerikanske Dortmund-spiller Giovanni Reyna blev ramt af tilskuernes kasteskyts under fejringen af en scoring og endte i græsset i smerte.

- Det er total mangel på respekt for, hvad der sker på banen, og hvad spillerne fra de to hold giver på banen, sagde den amerikanske landstræner Gregg Berhalter efter kampen ifølge USA Today. Omkring Reynas situation, meddelte Berhalter:

- Jeg tror, han har det okay, men han blev ramt af noget i hovedet, og det kunne have endt meget værre.

I et videoklip på Twitter kan man se episoden, hvor Reyna bliver ramt af en flaske.

