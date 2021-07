Finalens bizarre detalje: - Jeg forstod ingenting

Italiens helt store EM-helt skulle bruge et øjeblik mere end sine holdkammerater, inden han forstod, at han havde sikret holdet EM-trofæet.

Det fortæller målmand Gianluigi Donnarumma i et interview med italienske Sky Sport.

Donnarumma reddede Englands femte og sidste spark og gik herefter stille og roligt væk fra målet. Det kunne ligne en kølig, afdæmpet eller overlegen måde at fejre triumfen på, men det var det ikke.

- Jeg fejrede det ikke, for jeg vidste ikke, at vi havde vundet, siger Donnarumma med et grin.

Donnarumma erkender endda, at han kort forinden faktisk troede, at England havde vundet, da Jorginho misbrugte Italiens femte forsøg.

- Jeg satte mig i græsset, for jeg troede, det var ovre. Men jeg skulle i gang igen.

Efter sin redning af det sidste engelske spark - som 19-årige Bukayo Saka brændte - tænkte Donnarumma først og fremmest på, om han havde forladt stregen for tidligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gianluigi Donnarumma havde slet ikke styr på stillingen i straffesparkskonkurrencen mod England, erkender han nu. Foto: Laurence Griffiths/Reuters

- Med VAR kigger de meget på målmændenes fødder. Så jeg kiggede hen mod dommeren for at være sikker på, at alt var okay med redningen.

- Derefter så jeg mine holdkammerater, der løb hen mod mig, så startede det hele. Jeg forstod ingenting, siger Donnarumma.

Donnarumma reddede to engelske forsøg i straffesparkskonkurrencen og blev kort efter slutfløjtet kåret til hele EM-turneringens bedste spiller.

Den 22-årige målmand har denne sommer forladt AC Milan efter seks sæsoner som førstekeeper i klubben.

Han havde kontraktudløb for to uger siden og har endnu ikke en ny arbejdsgiver på plads. Men vedholdende historier i Italien og Frankrig sender ham til den franske storklub Paris Saint-Germain.

Se de fantastiske festbilleder fra Italien, da EM-heltene blev modtaget.

Den populære tv-vært Camilla Martin bytter Viaplay ud med TV 2. Læs om jobskiftet her.