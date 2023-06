Finland forarger: Ikke et ord om Eriksen

På Twitter har Finland set tilbage på sejren over Danmark ved EM for to år siden uden at nævne Christian Eriksen, der faldt om med et hjertestop undervejs i kampen

Vi husker alle sammen den 12. juni 2021.

Det var nemlig her, at Christian Eriksen faldt om i Parken med et hjertestop, da Danmark åbnede EM mod Finland på hjemmebane.

Mandag var det præcis to år siden, at den forfærdelige ulykke skete for øjnene af hele fodboldverdenen. Og det markerede det finske landshold på Twitter ved at se tilbage på opgøret, som de vandt med 1-0.

Men Christian Eriksen blev ikke nævnt med et eneste ord på det sociale medie.

- To år er gået siden Huuhkajats historiske EM-kamp i Parken. En kamp, der vil forblive i vores minder for altid, står der helt præcis i opslaget, der har vedhæftet nogle jubelbilleder fra den uhyggelige aften.

Finland vandt kampen i 2021 med 1-0. Foto: Lars Poulsen

Flere brugere på Twitter synes bestemt ikke, at det er okay, at Finland mindes den 12. juni 2021 uden at nævne Christian Eriksen.

Det gør flere klart i kommentarfeltet under Finlands opslag.

'Ah ja. Dagen, hvor Christian Eriksens forfærdelig ulykke fandt sted og chokerede fodboldverdenen. Sikke en form for nostalgi,' lyder det eksempelvis fra en bruger.

'Skønne minder fra en kamp, der aldrig skulle have været spillet til ende,' skriver en anden efterfulgt af en emoji, hvor en person tager sig til hovedet.

'Den dag, Christian Eriksen faldt død om på banen i fem minutter foran sine venner, familie og hele verden? Sikke en tid. Sikke nogle minder. Hvad fanden?' er ordene fra en tredje bruger.

Heldigvis kom både Danmark og Christian Eriksen tilbage fra den tragiske oplevelse. Landsholdet nåede hele vejen til EM-semifinalen i 2021, mens midtbanestjernen har været en etableret stjerne i Premier League siden sit comeback.