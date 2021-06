Finland skammer sig inden Danmark-kamp: Pinligt!

Der er blot en stiv uge til, at EM-festen eksploderer i Parken og København. Danmark møder Finland lørdag 12. juni, og hvor danskerne sled og slæbte et kryds med hjem fra tysker-testen, så står det helt anderledes skralt til i de 1000 søers land.

Fredag aften tabte finnerne nemlig på hjemmebane 1-0 til Estland foran 1250 tilskuere, som man ikke hørte meget til. Enten var der intet at klappe af – eller også havde de finske fans stadig luffer på.

Årsagen er formentlig den første.

Estland – nummer 116 på verdensranglisten – vandt på den scoring, Rauno Sappinen satte ind bag Lukas Hradecky på straffe et kvarter inde i anden halvleg af en kamp, der set med finske skibriller forløb værre, end vi på disse breddegrader er vant til at vurdere det herostratisk berygtede finske tv-teater.

Det kunne ellers i forne tider sende en hel nation til kollektiv tælling en hvilken som helst søndag aften i den værste sendetid.

Teemu Pukki fik den sidste halve time på banen, men den gamle Brøndby-bomber - her i duel med esternes Karol Mets - kunne heller ikke score. Foto: Vesa Moilanen / LEHTIKUVA / AFP /Ritzau Scanpix

Det finske medie ’Yle’ fører kniven og viser ingen nåde:

’Pinlig generalprøve! En ligbleg indsats kronedes med et estisk sejrsmål.’

’Et resultat, som man uden tvivl skammer sig lidt over. Vores spillemæssige niveau var virkelig ikke tilstrækkeligt godt,’ erklærer forbundskaptajn Markku Kanerva efter den alt andet end lystige forestilling på Olympiastadion i Helsinki.

Rauno Sappinen smækker på straffe sejrsmålet ind bag Lukas Hradecky, der er noget så sjældent som en sloavakisk født finne med fodboldmæssig fortid i Esbjerg og Brøndby. Foto: Vesa Moilanen/LEHTIKUVA /AFP) /Ritzau Scanpix

Nederlaget er noget af en bet for finnerne, der om få dage rejser mod deres EM-base uden for St. Petersborg i Rusland. I modsætning til forleden i testen mod Sverige stillede finnerne denne fredag med alle kampklare profiler fra start.

Den tidligere FCM-strateg Tim Sparv døjer med et væskefyldt knæ og blev sparet helt, men den gamle Brøndby-helt og nuværende britiske goal-getter Teemu Pukki fik den sidste halve time på banen uden målmæssig succes i denne sammenhæng.

Finland stillede i en 5:3:2-opstilling, som de ifølge den tidligere danske og senere finske landstræner Richard Møller Nielsen kun bruger om sommeren – i ydersæsonerne ynder man ikke at spille for bredt af frygt for, at kantspillerne bliver nappet af ulve…

Men nu skal vi altså ikke tro, vi får det for let lørdag den 12. juni i Parken, for Markku Kanerva siger naturligvis som 50.000 landstrænere før ham:

- Jeg tror virkelig, vi får et andet Finland at se, når det går løs ved EM!

Det er bare lige en advarsel til Kasper Hjulmand.

