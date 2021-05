Finsk landstræner forventer ankelskadet Pukki EM-klar

Der var godt nyt for Danmarks EM-modstander Finland onsdag. Meget tyder nemlig på, at holdets mest erfarne spiller og nok største stjerne, Teemu Pukki, bliver klar til slutrunden.

Den tidligere brøndbyangriber, som nu tørner ud for Norwich i England, ser ifølge Finlands landstræner, Markku Kanerva, ud til at blive sin ankelskade kvit snart.

- Når han er fuldt ud tilbage på træningsbanen, får vi at se, hvor god anklen er. Jeg er meget optimistisk i forhold til, at han bliver klar til EM-slutrunden, siger Kanerva på et pressemøde ifølge AFP.

Et kig i statistikkerne efterlader ingen tvivl om, hvor vigtig den lille angriber er for finnerne.

Finland sluttede overraskende på andenpladsen i EM-kvalifikationsgruppe J foran Grækenland - kun overgået af stormagten Italien. Finnerne scorede 16 mål i de 10 kvalifikationskampe, Pukki scorede 10 af dem.

Kun Harry Kane, Cristiano Ronaldo og Eran Zahavi scorede flere mål end Pukki i hele kvalifikationen.

Dertil bankede Pukki 26 ligamål ind for Norwich i sæsonen og blev for tredje sæson i træk holdets topscorer. Han var kraftigt medvirkende til, at holdet efter sommerferien atter er at finde i Premier League.