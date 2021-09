Fire mand i særklasse

Den danske fodboldfest fortsætter med 5-0 over Israel. Særligt en kvartet skiller sig ud

Det er godt nok vanskeligt at være pessimist på det danske landsholds vegne i øjeblikket.

Seks kampe i VM-kvalen har givet ligeså mange sejre, uden at modstanderne har formået at score så meget som et enkelt mål på Kasper Schmeichel.

Tirsdag aften gik det ud over Israel, der efter en stillestående første halv time blev revet midtover i Parken.

Her skilte særligt fire danskere sig positivt ud.

Læs hvem i Ekstra Bladets karakterbog: