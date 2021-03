Fire spillere strålede i stor dansk U21-triumf

Sådan vurderer Ekstra Bladet spillernes præstationer i U21-sejren over Frankrig ved EM.

Oliver Christensen 4

Har det med at forivre sig, når det hele tænder lidt. Bragede ud og erobrede en fremlægning lige efter Danmark var kommet foran. Det lykkedes og dermed ender helhedsindtrykket med at være positivt.

Rasmus Carstensen 1

Der er rigtig langt fra Silkeborg til Szombathely. Virkede overmatchet fra første aktion og fik aldrig styr på Amine Guiri. Stod på kanten af en udvisning, men nåede lige at erobre en vigtig bold inden han blev udskiftet.

Victor Nelsson 5

Et gensyn med Celtic-bomberen Odsonne Edouard og det blev igen en god oplevelse. Fuldstændig kontrol defensivt og selv om det blev en forsvarskrig, så opstod der aldrig alvorlige sprækker.

Mads Bech 4

Brentford-forsvareren var skarp i de defensive aktioner og bød sig godt til. Der var visse problemer omkring indskiftede Jonathan Ikoné, men Bech havde generelt set styr på situationerne.

Andreas Poulsen 3

Påpasselig overfor Romain Faivre, men havde visse problemer når tempoet blev skruet op. Franskmændene søgte efterhånden andre områder, hvilket var et ridderslag.

Magnus Kofod Andersen 2

Der manglede noget timing i beslutningerne og det blev efterhånden en kamp, hvor det handlede om at lappe på problemerne i højresiden. Kom lidt længere frem efter pausen og det klædte indsatsen.

Nikolas Nartey 5

En kamp på et meget højt niveau. Gik til pause med Eduardo Camavinga liggende sammenfoldet i baglommen. Franskmændene opgav stort set efter pausen at spille bolden ind til duellerne omkring den danske midtbanekonge.

Jesper Lindstrøm 2

Han dedikerede sig tydeligt til at hjælpe sin makker i venstresiden, og det betød at han ikke rigtig fik fat fremadrettet. Det blev langt bedre i det departement efter pausen. Udskiftet efter at have brugt kræfterne i det danske genpres.

Gustav Isaksen 2

Konstant fremadrettet og med mod til at udfordre. Skabte bedste danske chance før pausen. Må tage sin del af ansvaret for de defensive danske problemer i højresiden og udskiftet i pausen.

Wahid Faghir 2

Danmarks yngste spiller nogensinde i en U21-slutrunde fik en umulig opgave for en angriber, fordi Danmark så sjældent var i kontrol. Forivrede sig de få gange han fik mulighed for at gøre en forskel.

Jacob Bruun Larsen 5

Fik den bedste danske mulighed før pausen, men headede over. Jacob Bruun Larsen viste kampen igennem at hans tekniske færdigheder er i særklasse og hans vidunderlige pasning til 1-0 var kronen på værket.

Anders Dreyer 5

Kom ind efter pausen som afløser for holdkammeraten Isaksen. Kom ind og demonstrerede alle kvaliteterne fra Champions League og støttede godt defensivt. Løbet gennem det franske forsvar til 1-0 var høj, høj klasse.

Nicolai Baden Frederiksen 2

Det var ikke en kamp for angriberne på Capellas’ mandskab. Tirol-angriberen sled og slæbte, men fik i lighed med Wahid Faghir meget lidt at arbejde med.

Mads Roerslev 4

Brentford-backen kom ind og afløste den overbelastede Rasmus Carstensen. Nød godt af at Guiri var ved at løbe tør for kræfter, og det betød at Danmark fik en bekymring mindre de sidste 20 minutter.

Carlo Holse 2

Den norske liga er udskudt og det var tydeligt at se, at det var en kamprusten Carlo Holse, der blev sendt i kamp de sidste 20 minutter. Manglede timing og fart.

Morten Hjulmand UB

Kom ind de sidste minutter da kampen skulle kriges hjem. For kort tid til bedømmelse.

Albert Capellas 5

Stort plus for at satse på Anders Dreyers CL-erfaring i pausen, når Isaksen havde en tendens til at mangle koldblodighed. Fik en stribe stærke disciplinerede, defensive indsatser. Eneste store minus lå i højresiden omkring Rasmus Carstensen.