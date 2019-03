Flere overraskelser i Danmarks EM-trup

Danmarks landstræner, Åge Hareide, havde flere overraskelser i ærmet, da han mandag offentliggjorde sin trup til de kommende landskampe mod Kosovo og Schweiz.

Med i truppen på 23 spillere var nemlig FC Københavns Robert Skov, Huddersfield-spilleren Philip Billing og Sampdorias Joachim Andersen.

Alle tre har deres debut på A-landsholdet til gode.

- Det er naturligt for os, at vi kigger på spillere på U21-landsholdet. Det er en naturlig rekrutteringsbase for det danske landshold.

- I 2018 var der ingen debutanter. Det var helt bevidst, for vi satsede på kontinuitet, siger Åge Hareide ved præsentationen af truppen.

Robert Skov har markeret sig som en profil i Superligaen i denne sæson med 23 scoringer, der gør ham til topscorer i den bedste danske række.

Mens der er tre mulige debutanter i truppen, er Pione Sisto, Jannik Vestergaard og Andreas Cornelius gledet ud. Sidstnævnte har siddet ude med en skade i Bordeaux' seneste kampe.

Danmark møder 21. marts Kosovo i en testkamp, mens det 26. marts gælder udekampen mod Schweiz i kvalifikationen til næste års EM-slutrunde.

Foruden Schweiz er Danmark havnet i gruppe med Georgien, Gibraltar og Irland. Alle opgørene spilles i løbet af kalenderåret 2019.

Sidste år vandt Danmark sin gruppe i Nations League og rykkede dermed op i turneringens øverste lag. Danmark har derfor endnu en chance for en EM-billet, hvis kvalifikationen skulle glippe.

- Vi skal blive endnu bedre. Selv om vi er nummer ti på verdensranglisten, er det ikke meget værd, hvis vi ikke kan fortsætte.

- Det bliver ikke så nemt at komme til EM i Danmark, men vi må levere og præstere. Det er det eneste, vi har fokus på, lyder det fra Hareide.

Danmark er et af 12 lande, der er med til at afholde EM i 2020. Året markerer nemlig 60-året for den første EM-slutrunde.

København er vært for fire kampe, der spilles i juni 2020.

