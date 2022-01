Flopper fælt

Sølle et point i tre kampe blev det til for den forsvarende mester, Algeriet, som torsdag røg ud Africa Cup of Nations med et ordentligt brag.

Elfenbenskysten udstillede problemerne hos Algeriet, som blev sendt hjem efter et nederlag på 1-3 i camerounske Douala.

Dermed er Algeriet allerede færdig efter det indledende gruppespil, hvor holdet ikke formåede at vinde en eneste kamp.

Det blev indledningsvist til 0-0 mod Sierra Leone og dernæst et 0-1-nederlag til Ækvatorial-Guinea.

Elfenbenskysten går videre til ottendedelsfinalerne som vinder af gruppe E med syv point for tre kampe.

I den anden kamp i gruppen vandt Ækvatorial-Guinea med 1-0 over Sierra Leone og avancerer også til ottendedelsfinalerne. Ækvatorial-Guinea har været en af fodboldturneringens store overraskelser.

Det er derimod ikke så overraskende, at Elfenbenskysten når videre til knockoutfasen. Holdet er en af favoritterne til at gå hele vejen.

Torsdag aften viste Elfenbenskysten hvorfor, da holdet hurtigt satte tingene på plads mod Algeriet.

AC Milans midtbanespiller Franck Kessie brød igennem og scorede til 1-0 efter 22 minutter på et fint oplæg af Arsenals kantspiller Nicolas Pépé.

Fem minutter før pausen headede PSV-spilleren Ibrahim Sangare 2-0-målet i nettet for Elfenbenskysten.

Ti minutter inde i anden halvleg øgede Nicolas Pépé til 3-0, og kampen virkede til at være afgjort.

Algeriet forsøgte dog at fremtvinge en reducering, og Manchester City-stjernen Riyad Mahrez fik chancen på et straffespark efter en time, men skød meget sigende på stolpen.

Efter 73 minutter lykkedes det så omsider Algeriet at få scoret, men indskiftede Sofiane Bendebkas 1-3-mål kom for sent til at skabe spænding i opgøret.

