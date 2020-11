Flygter fra landsholdet: - Det er rigtig skidt

Peter Froulund er kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, en af DBU's store sponsorer, og når han taler, er der god grund til at lytte blandt danske fodboldledere.

Han står i spidsen for Arbejdernes Landsbanks sponsorater, der betaler store dele af gildet i dansk fodbold. Foruden DBU er banken sponsor i AGF, Brøndby IF, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og Vejle Boldklub.

I 2020 har Froulund og co. ikke fået det, de havde håbet, for deres sponsor-penge i DBU.

- Det er rigtig skidt for produktet. Det er det, siger Peter Froulund.

Der var godt 371.000 seere i gennemsnit til landsholdets kampe i 2020. I fjor var der 649.000, hvilket betyder, at mere end hver tredje er forsvundet.

Var du ikke en af dem, der så med, da Danmark spillede mod Belgien i sidste uge, kan du se højdepunkterne fra kampen her. Video: Discovery Networks Danmark

Året før var der 765.000 ifølge tal fra Kantar Gallup. Der hører de dog forbehold med, at 2018 var VM-år, mens 2019 blandt andet bød på de afgørende EM-kvalifikationskampe, så det er svært at sammenligne én til én.

Ikke desto mindre er det en udvikling, som storsponsoren med Peter Froulund i spidsen ærgrer sig over.

- Helt grundlæggende handler det om to ting: Det handler om den eksponering, man får, og man må bare sige, at i forbindelse med landsholdsfodbold er eksponeringsværdi noget af det eneste, man får, siger han.

- Det næste er den interesse, som mange seere genererer. Altså, jo flere der ser det, jo flere kommer til at interessere sig for det, jo større buzz kommer der omkring landsholdsfodbold. Begge dele har ikke særlig godt af sløje seertal.

Bliver sponsoratet mindre værd for jer, når seertallene er så meget lavere?

- Det kan slet ikke diskuteres. Selvfølgelig gør det det.

Hos DBU er de heller ikke imponeret over tallene. Især fordi forbundet ifølge kommunikationschef Jakob Høyer oplever stor interesse fra danskere på sociale medier, men tv-seertallene er hæmmet af, at Yousees over én million tv-kunder ikke kan se landskampene.

Det er konsekvensen af den såkaldte tv-krig mellem Yousee og Discovery, som med Kanal 5 har rettighederne til at vise landsholdet.

- Vi er ikke tilfredse. Vi vil gerne have, at mange flere får mulighed for at se herrelandsholdets kampe, og vi kan mærke på interessen omkring holdet - selv i en historisk mærkelig coronatid - at der er kæmpe interesse for herrelandsholdet.

- Når vi lægger videoer op, hvor Schmeichel holder tale for Christian Eriksen og Simon Kjær, så kan vi se, at den er ude til omkring en million danskere via sociale medier, siger Jakob Høyer fra DBU.

- Vi er rigtig ærgerlige over, at den konflikt, der har været mellem Yousee og Discovery har gjort, at landsholdets kampe ikke er tilgængelige i Yousees tv-pakker.

- Vi vil igen opfordre parterne til at gå til forhandlingsbordet og finde en løsning, for det kan simpelthen ikke være tilfredsstillende, hverken for Yousee eller Discovery, at herrelandsholdets kampe ikke når ud til så mange som muligt.