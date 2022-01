Flytter kamp efter tragedie

En kvartfinale ved Africa Cup of Nations flyttes til et andet stadion efter mandagens tragedie, hvor otte mennesker døde.

Det oplyser Patrice Motsepe, præsident i Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) ifølge AFP.

Søndagens kvartfinale skulle være spillet på Olembe Stadium, hvor otte mennesker døde og flere blev såret, da de ville ind og se kampen mellem Cameroun og Comorerne.

Nu skal søndagens kvartfinale i stedet spilles på Ahmadou Ahidjo Stadium, som også bruges i turneringen. Det er også placeret i byen Yaounde i værtslandet Cameroun.

Der er endnu ikke fastsat modstandere i den pågældende kamp, der flyttes. Den kommer til at stå mellem vinderne af to ottendedelsfinaler.

Vinderen af tirsdagens opgør mellem Malawi og Marokko skal møde vinderen af opgøret mellem Egypten og Elfenbenskysten, der tørner sammen onsdag.

Olembe Stadium, der er et nybygget stadion, står stadig til at skulle afvikle en semifinale 3. februar og finalen 6. februar.

De kampe kan dog også ende med at blive rykket til et andet stadion, hvis ikke myndighederne kan garantere for forbedret sikkerhed, varsler Patrice Motsepe.

CAF har bedt om at få undersøgt, hvad der gik galt mandag aften, siden så mange omkom.

- Vi ønsker øjeblikkelig handling, der sikrer, at det ikke sker igen. Vi vil senest fredag kræve en rapport, der skal forklare, hvad der gik galt, siger Patrice Motsepe.

De otte personer omkom i forbindelse med, at et menneskehav i et stormløb forsøgte at komme ind på stadion for at se ottendedelsfinalen ved det afrikanske fodboldmesterskab.

Olembe Stadium har plads til 60.000 tilskuere, men på grund af coronarestriktioner må stadion kun fyldes 80 procent op.

Ifølge Patrice Motsepe mødte mange tusinder mennesker op for at suge stemningen til sig. Mange havde ikke billet til kampen.

Fodboldpræsidenten oplyste også, at en port af uforklarlige årsager blev holdt lukket, da menneskemylderet pressede på for at komme ind.

Cameroun vandt kampen 2-1 og er i kvartfinalen.

