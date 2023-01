Fodboldboss anklaget for sexchikane

Det er en hård periode for den for tiden fratrådte franske fodboldpræsident Noël Le Graët, som for mindre end en uge siden måtte trække sig fra sin post efter hårdt pres fra flere sider.

Årsagen var hans nedladende bemærkninger om den tidligere stjerne og nuværende træner Zinedine Zidane, som faldt mange franskmænd for brystet.

Nu er den 81-årige fodboldboss atter havnet i negativt fokus. Han er netop blevet genstand for en anklage om sexchikane.

Nyhedsbureauet AFP har fra anklageren i Paris fået bekræftet, at den kvindelige fodboldagent Sonia Souid har anklaget Le Graët seksuel chikane.

- I sin lejlighed sagde han meget tydeligt til mig, at hvis jeg ville have ham til at hjælpe mig, så skulle han have lov til at gøre med mig, som han havde lyst til, har Souid fortalt til både L'Equipe og radiostationen RMC.

Le Graët, som var præsident for Det Franske Fodboldforbund (FFF) fra 2011 og frem, har skriftligt svaret AFP, at han er fortørnet over, at sagen om de indledende undersøgelser er sluppet ud.

- Jeg er overrasket over, at den slags information kan komme ud, selv om den interne rapport end ikke er blevet sendt til mig endnu. Jeg har endnu ikke fået mulighed for at give min side af sagen, lyder det fra Noël Le Graët.

Der er tale om en indledende undersøgelse af anklagen fra den kvindelige agent. Le Graët er altså ikke sigtet for noget endnu.