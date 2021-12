Fodboldchef slår fast: Stor turnering gennemføres

Chefen for Det Afrikanske Fodboldforbund (Afcon), Patrice Motsepe, maner eventuel tvivl om kontinentets største turnering til jorden.

Ifølge ham gennemføres turneringen som planlagt i starten af det nye år, til trods for at der den seneste tid har været en stigning i antallet af coronatilfælde mange steder.

- Den 9. januar kommer jeg til at se kampen mellem Cameroun og Burkina Faso (åbningskampen, red.), siger han på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han medgiver imidlertid, at den nye omikronvariant er en 'enorm udfordring' og siger, at alle skal have en negativ pcr-test for at vise sig på turneringens stadioner.

På pressemødet deltog også den nyslåede fodboldpræsident for værtslandet Cameroun, Samuel Eto'o.

- Jeg vil også være der, når trofæet bliver overrakt af Eto'o efter turneringens sidste opgør, siger Motsepe.