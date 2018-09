Fodbolden reddet: DBU og spillerne indgår aftale

Meget tyder på, at det danske landshold til søndagen Nations League-kamp mod Wales igen kommer til at bestå af de sædvanlige navne som Christian Eriksen, Simon Kjær og Kasper Schmeichel.

I hvert fald oplyser DBU torsdag aften, at der er indgået en midlertidig aftale mellem unionen og Spillerforeningen.

- Det er godt for landsholdet og for alle i dansk fodbold, at vi kan spille den vigtige Nations League-kamp med det rigtige landshold og igen få fokus på det sportslige, siger DBU's formand Jesper Møller.

Også Spillerforeningen er tilfreds med, at der nu for en stund kan tænkes fodbold.

- Aftalen er et skridt i den rigtige retning, og landsholdsspillerne er glade for, at de på det grundlag nu kan fokusere på kampen imod Wales på søndag, siger Spillerforeningens direktør Mads Øland.

Praktisk betyder det ikke, at den gamle landsholdsaftale fortsætter, men blot at der nu arbejdes under de samme vilkår som tidligere.

Det vil sige, at en af de store knaster, de kommercielle rettigheder, håndteres som hidtil i den midlertidige aftales løbetid.

Allerede mandag vil forhandlingerne om en ny, permanent aftale blive genoptaget.

Dermed er der med overvejende sandsynlighed ikke længere brug for det nødlandshold, der onsdag tabte 0-3 til Slovakiet.

