Fodboldfans i Hongkong viser igen foragt for Kina

Fodboldtilhængere i Hongkong markerede tirsdag endnu engang deres foragt for Kina ved at vende ryggen til banen under afspilningen af den kinesiske nationalmelodi før VM-kvalifikationskampen mod Cambodia.

Selv om Hongkong har sit eget landshold, er nationalmelodien kinesisk.

Det er tredje gang inden for et par måneder, at borgere i Hongkong benytter en landskamp til at udtrykke utilfredshed med Kina.

Det samme skete før Hongkongs kamp mod Iran 10. september.

Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) straffede Hongkongs fodboldforbund med en bøde på 15.000 schweizerfranc, svarende til 102.000 kroner, og nu kan endnu en bøde være på vej.

Foto: Athit Perawongmetha/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Athit Perawongmetha/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Athit Perawongmetha/Reuters/Ritzau Scanpix

Også i kvalifikationskampen mod Bahrain i sidste uge buhede tilskuerne under afspilningen af den kinesiske nationalmelodi.

Klappede af Bahrain

Derimod udviste de respekt for modstanderne ved at klappe efter Bahrains nationalmelodi.

Siden juni har Hongkong været præget af store prodemokratiske demonstrationer og protester rettet mod Kina.

Demonstrationerne har været i gang siden juni, og hundredtusindvis af vrede Hongkong-borgere har været på gaden.

Protesterne begyndte som en kritik af et lovforslag, men har udviklet sig til en bredere kritik af den kinesiske regerings indflydelse i regionen.

Hongkong har siden 1997 haft status som et særlig administrativt område under Kina, men millionbyen har fortsat en høj grad af selvstyre, indtil området efter planen overdrages til Kina i 2047.

Det lykkedes for øvrigt Hongkong at sikre sig sin første sejr tirsdag, da Cambodia blev sendt hjem med et nederlag på 0-2.

Dermed har holdet fem point efter fem kampe. Irak fører puljen med 11 point foran Bahrain med ni point.

Se også: Vidner: Færre end 100 tilbage på universitet i Hongkong

Se også: Kina afviser kendelse i Hongkong om maskeringsforbud

Voldsomme scener i Hongkong: Studerende fanget på universitet