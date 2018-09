Fodboldfarcen fortsætter: Hareide udtager nyt landshold - klubberne kan sige nej

De rigtige landsholdsspillere er rejst hjem til deres klubber og nu kan klubberne afvise at låne dem ud til landskampe, fordi DBU ikke kan overholde en FIFA-regel - Åge Hareide ventes at udtage en ny trup en af dagene

TRNAVA (Ekstra Bladet): Selv om det danske vikarlandshold døde med støvlerne på og kun tabte 0-3 til Slovakiet, lægger DBU-formanden op til, at der meget snart bliver udtaget en ny landsholdstrup til den forestående Nations League-kamp mod Wales søndag i Aarhus.

- Vi må sove på det og så se, når det rigtige landshold med de bedste spillere bliver udtaget en af dagene. Så må vi se, hvem der stiller op.

- De sportsligt ansvarlige (Åge Hareide, Jon Dahl Tomasson og elitechef Kim Hallberg) sætter sig sammen. Det kunne jo være, at dem, der bliver udtaget, stiller op, siger Jesper Møller.

Parkerer de kommercielle rettigheder

Er vilkårene i en aftale mellem DBU og Spillerforeningen ændret?

- Nej, det er de samme vilkår, som vi hele tiden har tilbudt. Vi har parkeret de kommercielle rettigheder, og så har vi givet spillerne et økonomisk tilbud, som de kan leve med.

Har du nogen forventning om, at Danmark stiller med Christian Eriksen, Simon Kjær og resten af det rigtige landshold mod Wales?

- Jeg har ikke nogen forventning om noget som helst. Jeg vil ikke lægge pres på nogen som helst. Men jeg synes, vi skal sove på det her og se, hvad den her kamp har ført med sig.

- Omvendt vil jeg ikke udelukke noget nu. Jeg er et positivt menneske. Vi taler sammen. Der er dialog mellem parterne.

- Landsholdsspillerne vil gerne spille kampen mod Wales. Der er en uenighed om de kommercielle rettigheder. Derfor kan vi ikke bare læne os tilbage i stolen og skrive under.

- Det gjorde vi for tre år siden. Det udløste voldsom kritik fra vores bagland og fra medierne. Det udløste også en voldgiftssag. Og vi orker ikke flere voldgiftssager.

- Vi har en forpligtelse til at stille bedst muligt hold mod Wales. Det kommer vi til, og vi skal nok afvikle kampen, forsikrer Jesper Møller.

Skal varsles 15 dage før kampen

Lige nu tyder intet på, at DBU og Spillerforeningen er tæt på enighed om en aftale. Men på trods af, at de stridende parter – DBU og Spillerforeningen – mirakuløst skulle opnå enighed om en ny landsholdsaftale torsdag, er det langtfra sikkert, at Christian Eriksen, Simon Kjær og Co. stiller til start i Aahus på søndag mod Wales i det første opgør i Nations League.

De danske landsholdsspillere rejste tirsdag og onsdag hjem efter samlingen på Hotel Scandic i Sydhaven, hvor spillertruppen mandag aften holdt møde. Og nu er situationen faktisk den, at spillernes klubber ikke er forpligtede til at frigive spillerne til kampen mod Wales på søndag.

FIFA's internationale regler er nemlig skruet sammen på en sådan måde, at landsholdsspillernes klubber skal varsles 15 dage før en eventuel landskamp. Det sker via den officielle udtalelse. Er de regler overholdt, skal klubberne frigive spillerne til landsholdsopgaver.

Udtagelsen af den danske landsholdstrup fandt sted 20. august og var i god tid til at opfylde betingelserne. Men nu forholder det sig sådan, at når spillerne er rejst hjem til deres klubber igen, skal der ske en officiel udtagelse igen, før de kan frigives til en landskamp.

Større risiko for skader

Det vil i princippet sige, at klubber skal varsles med 14 dage. Selv om vi lige nu befinder os i en landskampstermin, er spillernes klubber altså i deres gode ret til at afvise at sende spillerne retur til Danmark, hvis der enten torsdag eller fredag falder en aftale på plads mellem DBU og Spillerforeningen.

Med så kort til kampen mod Wales vil klubberne formentlig også vurdere skades-risikoen for spillerne, fordi de ikke har haft et normalt træningsforløb med efterfølgende behandling i starten af ugen.

Der skal på mange måder ske mirakler, hvis Danmark skal stille stærkeste landshold på søndag, selv om en aftale falder på plads.

