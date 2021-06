Fodboldfest i nat: Klager over høj musik

Der har været usædvanligt mange mennesker i byen i nat, hvor fodboldlandsholdets 4-0-sejr over Wales kunne både ses og høres.

Sådan lyder meldingen fra adskillige af landets politikredse tidligt søndag morgen.

Fra Københavns Politi fortæller vagtchef Kristian Rodin, at der har været store forsamlinger af fodboldglade mennesker i Gothersgade, på Rådhuspladsen og ved Nørrebros Runddel.

I aftentimerne har de store menneskemængder genereret trafikken en smule, da blandt andet H. C. Andersens Boulevard i København måtte lukke for en stund.

- Der har været rigtig mange mennesker ude i bymiljøet efter kampen, men det har ikke givet anledning til problemer, og vi har ikke foretaget anholdelser i forbindelse med storskærmsarrangementer, siger Kristian Rodin.

Storsejren blev fejret landet over. Her på Rådhuspladsen i København. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Klager om høj musik

- Vi har haft meget travlt. Der har været virkelig mange mennesker klædt i rødt og hvidt i bybilledet. Heldigvis var langt de fleste glade og i godt humør, siger vagtchef Jens Rønberg fra Østjyllands Politi.

Politiet har i løbet af natten modtaget mange anmeldelser om musik til ulempe, men ellers har der været 'god stemning', fortæller han.

Både nede omkring åen i den centrale del af Aarhus, i Storegade i Randers og omkring beværtningerne i Grenaa og Ebeltoft har det danske landsholds avancement til kvartfinalen ved EM kunnet mærkes.

I Viborg er en enkelt person blevet sigtet for at have antændt noget fyrværkeri, men ellers melder både Midt- og Vestjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi om god ro og orden.

- Der har været mennesker alle vegne, men det har ikke givet anledning til noget ballade ud over det sædvanlige, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Claus Skovgaard.

Tilbageholdt af politiet

Fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller vagtchef Lars Denholt, at storskærmsarrangementerne rundt omkring forløb problemfrit.

Det er den efterfølgende festivitas og afspilning af høj musik, der har ført til klager fra borgere.

I Nordsjælland blev tre personer i Helsingør tilbageholdt af politiet i omkring seks timer. Det var nødvendigt, for at mange andre kunne have en hyggelig aften, fortæller vagtchef Jakob Tofte.

Alle tre er løsladt igen. Den ene er sigtet for brud på ordensbekendtgørelsen.

I kvartfinalen på lørdag i Baku i Aserbajdsjan møder Danmark enten Holland eller Tjekkiet.

