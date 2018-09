Fodboldkvinder afviser boykot - men vi støtter mændene

Det danske kvindelandshold har ikke overvejet at boykotte tirsdagens VM-kvalifikationskamp mod Sverige i sympati med herrernes konflikt omkring en fremtidig landsholdsaftale.

Det fortæller landsholdets højreback Theresa Nielsen før det vigtige opgør i Viborg, hvor Danmark med en sejr kan spille sig til VM.

- Det har vi ikke overvejet. Lige nu har vi fuld fokus på vores kamp. Vi har en utrolig vigtig kamp mod Sverige, og det er den, der er fokus på.

- Men herrerne skal vide, at det de går igennem, det har vi prøvet, og vi støtter dem, siger Theresa Nielsen.

For et år siden mødte de kvindelige landsholdsspillere ikke ind til en samling på grund af uenighed mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) om vilkårene i en landsholdsaftale.

Det betød, at DBU så sig nødsaget til at melde afbud til udekampen mod Sverige i VM-kvalifikationen. Det blev efterfølgende straffet med et skrivebordsnederlag på 0-3.

I øjeblikket udfolder en lignende situation sig hos herrerne, der onsdag skal spille en testkamp i Slovakiet og søndag møder Wales i Nations League.

Et afbud til Wales-kampen vil sandsynligvis medføre hårde sanktioner fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Theresa Nielsen mener ikke, at kvindelandsholdets kamp mod Sverige i Viborg skal blandes ind i herrernes konflikt.

- Det har ikke noget at gøre med vores kamp lige nu. Det er to forskellige ting, men herrerne skal vide, at vi støtter dem, siger hun.

- Det vil heller ikke betyde noget, hvis vi trak os nu. Og vi er samtidig så tæt på en kæmpe drøm for os, siger Theresa Nielsen, der håber på en hurtig løsning.

- Det ville være så ærgerligt, hvis herrerne skal igennem et lige så stort show, som vi var sidste år.

Tidligere på mandagen udsendte anfører Pernille Harder en støtteerklæring til herrerne på Twitter. Det skete på vegne af kvindelandsholdet.

- Vi, kvindelandsholdet, sender vores støtte til Simon Kjær (herrelandsholdets anfører, red.) og resten af herrelandsholdet, og håber at DBU vil være med til at finde en seriøs løsning, så vi alle igen kan spille bold som et samlet hold, lød det fra Harder.

Mandag eftermiddag havde hun ikke lyst til at svare på spørgsmålet om, hvorvidt kvinderne havde overvejet at boykotte deres kamp mod Sverige.

- Jeg vil ikke kommentere noget på herrernes konflikt, siger Harder.

Med en sejr tirsdag aften over Sverige er de danske kvinder klar til næste års VM i Frankrig.

Skulle det ende uafgjort eller med et nederlag, så kan holdet håbe på at slutte som en af de fire bedste toere på tværs af syv europæiske VM-kvalifikationsgrupper. De fire bedste toere kæmper om én VM-plads.

Fakta om konflikten Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen er havnet i en konflikt, der kan ende med at få alvorlige konsekvenser for dansk landsholdsfodbold. Det ved vi om konflikten: Sammenbrudte forhandlinger Den tidligere landsholdsaftale blev indgået i 2015 og udløb efter sommerens VM-slutrunde i Rusland. Parterne har længe forhandlet om en ny aftale, men de kan ikke blive enige. Konfliktens knaster Parterne ønsker ikke i detaljer at fortælle, hvad de ikke kan blive enige om. Spillerne har haft en række krav omkring forplejning, behandling og andre fysiske forhold i forbindelse med deres optræden på landsholdet. DBU mener at have imødekommet spillerne på disse områder. En større knast synes at være de kommercielle rettigheder, hvor spillernes personlige sponsoraftaler støder sammen med DBU's aftaler på vegne af landsholdet. En upræcis aftale fra 2015 endte med en voldgiftssag og en regning på tre millioner kroner til DBU. Derfor ønsker både DBU og spillerne klare linjer for, hvilke rettigheder parterne hver især har i forhold til reklamefremstød vedrørende landsholdet. DBU mener at være kommet spillerne i møde på dette område, men spillerne er ikke tilfredse med de tilbudte vilkår på det kommercielle område. I forbindelse med tidligere forhandlinger har spørgsmålet om, hvorvidt DBU har rolle af arbejdsgiver og spillerne af arbejdstagere, også været en stor knast. Hvor meget dette punkt fylder i de nu sammenbrudte forhandlinger i denne omgang, har parterne ikke oplyst. Parterne er også uenige om bonusvilkår ved kvalifikation til og deltagelse i slutrunder. Denne uges kampe Det er uvist, om det danske landshold stiller op til denne uges to landskampe mod Slovakiet onsdag og Wales søndag. DBU leder efter alternative spillere til kampene, idet DBU betragter de normale landsholdsspilleres betingelser for at spille som et afbud. Åge Hareide står ikke i spidsen for landsholdet i denne uges to landskampe, hvorfor DBU også leder efter en midlertidig træner. Konsekvenser I forbindelse med konflikten mellem fodboldkvinderne og DBU i fjor blev Danmark ramt af en bøde, holdet blev taberdømt og fik en betinget udelukkelse for ikke at spille en VM-kvalifikationskamp mod Sverige. Hvor hård straf, der venter DBU og herrelandsholdet for eventuelle afbud til en eller begge denne uges landskampe er endnu uvist, men udebliver et landshold fra en landskamp, bliver forseelsen behandlet af en disciplinærinstans i UEFA. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

