Fodboldkvinder ydmyger håbløs modstander

Tre point og færdigt arbejde. Det danske kvindefodboldlandshold åbnede EM-kvalifikationen helt efter bogen med den forventede klare sejr over Malta, som blev banket med 8-0 på Viborg Stadion.

Efter næsten 11 måneder uden betydende kampe slog de danske spillere sig løs i en målfest og kan tage en god oplevelse med til de kommende - og noget sværere - opgaver.

Der var naturligvis tale om en pligtsejr, for Malta er en af europæisk fodbolds miniputter og nede som nummer 102 på verdensranglisten, hvor Danmark er nummer 15.

Den store kvalitetsforskel blev hurtigt udstillet, og der var kun spillet fire minutter, da Danmark nettede for første gang.

Gæsternes opdækning på et dansk hjørnespark lod en del tilbage at ønske, og ved bageste stolpe kunne Sanne Troelsgaard uden problemer heade bolden ind til 1-0.

Det skulle vise sig at blive et mønster, der gentog sig flere gange.

Efter knap 20 minutter kunne Pernille Harder heade endnu et hjørnespark i mål, og inden der var gået en halv time, satte Rikke Sevecke en lang tå på bolden og sørgede for 3-0 på Danmarks tredje hjørnesparksscoring.

Umiddelbart før pausefløjtet øgede Troelsgaard til 4-0, da hun fik hovedet på Harders præcise fremlægning, og spillerne blev sendt ud i omklædningsrummet med klapsalver fra tribunerne.

Landstræner Lars Søndergaard gav Pernille Harder fyraften fra anden halvlegs start, men trafikken var fortsat ensrettet mod Maltas mål.

Harders afløser, Stine Larsen, gjorde det til 5-0, og et kvarter før tid kom endnu en indskifter, Mille Gejl, også på måltavlen.

Med fire minutter igen var endnu et dansk hjørnespark startskuddet til et mægtigt klumpspil, men til slut lykkedes det Stine Larsen at sende bolden ind i panden på Nicoline Sørensen, som gjorde det til 7-0.

I overtiden var rollerne byttet om, da Sørensen servicerede Larsen, der headede Danmarks ottende scoring i nettet.

De danske spillere fik et skud selvtillid, men ikke meget modstand i en kamp, hvor det mest overraskende velsagtens var, at ihærdige Nadia Nadim ikke fik scoret trods en stribe gode muligheder.

Jagten på EM-billetter fortsætter på tirsdag på udebane mod Israel, som torsdag aften tabte 2-3 til gruppefavoritten Italien.

