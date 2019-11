Fodboldlandshold indgår historisk aftale om ligeløn

Australiens kvindelandshold i fodbold kommer til at tjene det samme som herrerne.

Ifølge det australske medie The Daily Telegraph vil det australske fodboldforbund (FFA) og den australske spillerforening (PFA) snarest annoncere en aftale mellem parterne. Det skriver det australske medie News.com.au.

Af aftalen fremgår det, at de to landshold vil dele 40 procent af de kommercielle indtægter og 40 procent af den samlede præmiesum, som de to hold vinder i turneringer.

Præmiesummer, tv-penge og billetindtægter vil dermed blive delt ligeligt mellem de to hold, på trods af at det er herrelandsholdet, der genererer langt de fleste indtægter.

Aftalen vil ifølge medierne gøre Australiens kvindelandshold til det første, der er garanteret den samme andel af de samlede indtægter som herrelandsholdet.

De australske kvinder spillede VM denne sommer. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER/Ritzau Scanpix

De australske mænd spillede lige op med Danmark til VM 2018. Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

Aftalen kommer, efter at PFA angreb det internationale fodboldforbund (Fifa) under kvindernes VM i sommer.

Her var den samlede præmiesum på 30 millioner dollar, hvilket kun er 7,5 procent af, hvad det samlede præmiesum var under herrernes VM-slutrunde i Rusland i 2018. Den lød på 400 millioner dollar.

Ifølge The Daily Telegraph har spillere fra både herre- og kvindelandsholdet kæmpet for sagen.

Aftalen vil sørge for, at de kvindelige landsholdsspillere ikke behøver at have et deltidsjob ved siden af fodbolden for at kunne få enderne til at mødes.

Med det australske tiltag kan der blive lagt yderligere pres på Dansk Boldspil-Union (DBU), der endnu ikke har indført ligeløn.

Tidligere har Norge, Finland, New Zealand og Holland besluttet, at spillere på kvinde- og herrelandsholdene får det samme beløb for at stille op.

I september sagde anføreren for det danske kvindelandshold, Pernille Harder, at kvinderne fortjener det samme som herrerne.

DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, ville i september hverken love eller afvise, at der bliver indført ligeløn.

- Vi skal selvfølgelig også finde en model, så vi har pengene til det. Lige nu genererer herrerne flere penge end kvinderne, så indtægterne er ikke de samme, sagde Møller til TV2 Sport.

De seneste år er ligeløn mellem mænd og kvinder i de nationale forbund blevet et større tema, og blandt andet har USA's kvindelige landsholdsspillere sagsøgt landets fodboldforbund for kønsdiskrimination.

De to parter kan ikke blive enige om, hvorvidt der skal indføres ligeløn, og derfor gør kvindelandsholdet klar til at få striden løst i retten.

I front for kampen står den amerikanske landsholdsspiller Megan Rapinoe, der blev kåret som den bedste spiller ved VM i sommer og brugte slutrunden til at udsende politiske budskaber.

