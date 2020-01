Fodboldlandsholdet tester formen mod Færøerne i Herning

Færøerne bliver modstanderen for det danske fodboldlandshold i årets første fodboldlandskamp, der spilles 27. marts på MCH Arena i Herning.

Det oplyser Herning Kommune i en pressemeddelelse.

- Det bliver godt at få samlet holdet igen, og med testkampen mod Færøerne tager vi for alvor hul på et vigtigt forår frem mod EM til sommer. Vi ser frem til at møde et kompetent færøsk mandskab, siger landstræner Åge Hareide.

Fire dage senere venter endnu en testkamp for Hareide og hans tropper. Her venter en på papiret noget større opgave mod England på Wembley i London.

Superliga-træner giver klar EM-besked til Åge

Begræder Jons afgang: Han bliver en stor træner