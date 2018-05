Fodboldlegende indrømmer: VM-lodtrækning var snyd

Den franske fodboldlegende Michel Platini afslører med 20 års forsinkelse, at der blev fusket med VM-lodtrækningen i 1998.

Lodtrækningen magede det således, at Frankrig og Brasilien ikke kunne møde hinanden før finalen, hvis de ellers vandt deres respektive grupper, som det skete.

- Frankrig-Brasilien i finalen, det var alles drøm. Der var en smule snyd, siger Michel Platini i et interview med radiostationen France Bleu Sport.

Hele interviewet sendes søndag, men flere nyhedsbureauer og medier har fået fat i et par citater fra interviewet på forhånd.

- Vi brugte ikke seks år på at organisere VM uden at lave et par rævestreger. Tror du, andre VM-arrangører undlod det? siger og spørger den franske legende i interviewet.

Michel Platini erkender nu, at VM i 1998 ikke foregik helt efter reglerne. Foto: AP

Den nu tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund, UEFA, er udelukket fra alle fodboldrelaterede aktiviteter.

Både han og den forhenværende præsident for Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, blev dømt i forbindelse med den store korruptionsskandale, der har klæbet til FIFA i flere år.

VM-finalen i fodbold i 1998 blev vundet 3-0 af Frankrig.

