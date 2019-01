Fodlænkeekspert advarer Bendtner: Her skal du passe på

Farvel frihed, goddag til fodlænke...

Nicklas Bendtners nye liv begynder i dag. Den 30-årige danske angriber tager hul på afsoningen af sin straf efter sin voldsdom mod en københavnske taxachauffør.

De næste 50 dage skal han døgnet rundt bære en fodlænke, når han afsoner sin straf i hjemmet i København.

Ekstra Bladets politiske (og fodlænke)kommentator, Henrik Qvortrup, oplevede på egen krop, hvordan det var at bære det puls-ur-lignende apparat, da han blev dømt skyldig i den såkaldte Se og Hør-sag.

Han havde i 2017 fodlænke på i tre måneder, og måske Nicklas Bendtner ikke skal være så bekymret for de kommende måneder.

- Det var ikke noget problem at overleve fodlænken. Tiden med lænken var nok det mindste af, hvad jeg har været igennem, siger Qvortrup til Ekstra Bladet på en telefonforbindelse fra Thailand og fortsætter:

- Pointen er jo, at man skal kunne passe det arbejde, man har, selvom man er i frihedsberøvet. For mig betød det, at jeg kunne skrive bøger, lave podcasts og producere journalistik. Så jeg var glad for, at det kunne lade sig gøre.

Sådan skal Bendtner træne Det er fra i dag - torsdag 3. januar, at Nicklas Bendtner iført fodlænke skal afsone dommen på 50 dages fængsel for vold. Dermed går Bendtner glip af de første træninger i det nye år med holdkammeraterne i Rosenborg, men der er lagt et program for ham, fortæller Dyrhaug til Adresseavisen. - Der er lagt et konkret træningsprogram for ham i afsoningsperioden, som er udarbejdet af klubben og Nicklas i fællesskab. - Han kommer til at træne alene og vil blive fulgt af vores sportslige stab. Han vil få mulighed for at træne hver dag, siger Tove Moe Dyrhaug. Danskerens afsoning slutter 22. februar. Det er stadigvæk tids nok til at kunne komme i form, inden Norges bedste fodboldrække begynder. Rosenborgs første kamp i Eliteserien i 2019 er 31. marts på udebane mod Bodø/Glimt. Vis mere Luk

I 2016 blev Henrik Qvortrup dømt skyldig i Se og Hør-sagen. Foto: Mogens Flindt

Nultolerance

Når det så er sagt, skal man have det i baghovedet, at når man er lænket, bliver man ligeledes frihedsberøvet.

Særligt her er det et punkt, hvor Qvortrup på forhånd kan have sin bekymringer for den danske Rosenborg-angriber.

- Der er nultolerance for, hvad angår alkohol. Nu skal jeg ikke blande mig i Bendtners gøren og laden, men på det punkt kan det godt være, at han skal sadle om.

- Og konsekvenserne ved indtagelse af alkohol er Vestre Fængsel.

Sådan er reglerne Fængselsstraffe på til og med seks måneder kan i nogle tilfælde afsones med fodlænke hjemme hos den dømte. Bliver man godkendt til at afsone med fodlænke, aftaler man et aktivitetsskema med Kriminalforsorgen, og man må kun forlade hjemmet i de aftalte tidsrum med henblik på godkendte aktiviteter. Aktivitetsskemaet bestemmer, hvornår man skal være hjemme, og hvornår man må forlade hjemmet, f.eks. til beskæftigelse og indkøb. Man kan få ’udetid’ på dage, hvor man ikke har andre aktiviteter. Under afsoningen må man ikke indtage alkohol eller ulovlige stoffer, og man skal som udgangspunkt deltage i et kriminalitetsforebyggende program i Kriminalforsorgen. Ens personlige forhold skal være sådan, at Kriminalforsorgen vurderer, at man vil kunne overholde vilkårene for at afsone straffen med fodlænke. Man skal have fodlænken om anklen hele tiden. Hvis den tages af, udløses en alarm. Fodlænken er vandtæt. Man skal være i sit hjem, når man ikke er på arbejde, på uddannelsessted eller deltager i aktiviteter, som Kriminalforsorgen har bestemt eller godkendt. Kriminalforsorgen kommer på uanmeldt besøg i hjemmet flere gange om ugen - på alle tidspunkter af døgnet. Hvis man ikke holder aftalerne med Kriminalforsorgen, risikerer man straks at blive overført til et fængsel eller en arrest, hvor man så skal afsone resten af straffen. Kilde: Kriminalforsorgen Vis mere Luk

Med jævne mellemrum for kriminelle med fodlænke besøg af Kriminalforsorgen, der kontrollerer, hvorvidt den dømte har drukket alkohol. De kan dukke op på uanmeldt besøg, hvornår det skal være, og der er ingen kære mor.

- Jeg kan huske, at de sagde til mig, at selv en chokoladelikør ville bonne ud. De kommer nemlig på uanmeldt besøg, siger Qvortrup.

En par gode råd

Nicklas Bendtners åbenlyse udfordring den kommende tid er, at han under sin afsoning med fodlænken skal sørge for at komme i ordentlig form, så han er klar til sæsonstart i den norske Eliteserie, der bliver sparket i gang 31. marts.

På trods af at Henrik Qvortrup ikke er en sportsmand skåret i granit, formåede han alligevel af dyrke sport med fodlænken på. Det får Bendtner også rig mulighed for.

- Jeg skulle dokumentere, at jeg plejede at træne, og så blev det lagt ind, at jeg kunne træne et par gange om ugen. Men han skal bare ringe, hvis han vil have nogle tips.

- Hvilke tips ville du give videre?

- Han skal holde sig på måtten, hvad angår alkohol. Virkelig. Derudover skal han ikke have et sydlandsk forhold til tider. Der skal han være disciplineret.

