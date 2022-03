Før Danmark: Nu er det endnu vigtigere

Med Italiens overraskende VM-exit mod Nordmakedonien er lørdagens landskamp mod Holland med et trylleslag blevet meget mere end blot en venskabskamp.

For hvis Portugal på tirsdag glider i samme bananskræl som italienerne, så er der en plads åben i øverste seedningslag, når der trækkes lod til VM-slutrunden i Qatar.

Den billet ligger Danmark til at overtage, men hvis hollænderne slår Hjulmands tropper i Amsterdam, så overhaler Holland danskerne på den afgørende FIFA-rangliste.

Det er bestemt ikke gået Louis van Gaals næse forbi.

Den rutinerede, hollandske landstræner var igen ude fra sin coronaisolation og stod igen i spidsen for Hollands afgørende træning inden kampen mod Danmark.

Louis van Gaal var igen blevet lukket ud i det fri efter en negativ coronatest. Foto: Claus Bonnerup

Louis van Gall understregede på det efterfølgende pressemøde i det imponerende fodboldhus i Zeist, at der med Italiens exit nu er en ekstra dimension på spil i dysten mod Danmark.

- Vi vil have den seedning! Som jeg ser det, så vil det være vigtigt for både Holland og Danmark at komme i første lag. Jeg ved, vi er afhængige af andre resultater, men vi vil gøre vores for at komme så højt op på FIFA-ranglisten som muligt.

- Betyder det, at du vil gribe kampen mod Danmark anderledes an?

- Både ja og nej. Denne samling har handlet meget om at implementere en ny spillestil for vores hold. En mere offensiv 3-4-3. Det vil vi stadig øve mod Danmark, men jeg vil understrege over for spillerne, at der er opstået et nyt element at tage højde for, sagde Louis van Gaal til Ekstra Bladet og konkluderede.

- Jeg kan kun forklare vigtigheden over for mine spillere, men det kommer med i mit oplæg. Vi går altid efter at vinde, men en sejr en nu blevet endnu vigtigere.

Holland vil stadig bruge landskampen mod Danmark til at øve et nyt system, men sejren er blevet endnu vigtigere at sikre i processen. Foto: Claus Bonnerup

Meget kan altså ske endnu i forhold til VM-seedningen, men p.t. står kun Portugal i vejen for dansk top-seedning.

Ronaldo og co. skal tabe til bemeldte Nordmakedonien eller 'kun' gå videre på straffespark (eftersom kampen i koefficient-sammenhæng ville ende uafgjort) for at give Danmark en chance.

Samtidig skal Danmark både vinde ude mod Holland på lørdag og hjemme mod Serbien på tirsdag. Ellers kan Holland eller Tyskland overtage pladsen.

Det er lørdag 20.45, Holland tager imod Danmark i Amsterdam, og du kan følge kampen live på eb.dk og få alle reaktioner fra opgøret her.

