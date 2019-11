Før Danmarks skæbnekamp: Dolberg alligevel udtaget

Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen og Kasper Dolberg er udtaget som de sidste tre spillere til herrelandsholdets trup til EM-kvalifikationskampene mod Gibraltar og Irland.

På mandagens pressemøde nøjedes Åge Hareide med at udtage 20 spillere, fordi han var usikker på helbredet hos flere spillere. Siden da har det vist sig, at alle tre spillere er tilpas klar til at forsøge at spille Danmark til næste års EM-slutrunde.

Først venter Gibraltar i Parken næste fredag, inden skæbnekampen mod Irland i Dublin skal spilles den efterfølgende mandag.

Opdateres..

