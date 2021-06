Før kvartfinalen: Her er din vej til Baku

Der er 4.000 kilometer til Baku i Azerbaijan, og vejen dertil kan blive lidt bumlet, hvis du vil heppe det danske hold frem til sejr i kvartfinalen mod enten Holland eller Tjekkiet.

Og du skal være indstillet på, at det har sin pris, økonomisk såvel som praktisk.

Udenrigsministeriet oplyser således til Ekstra Bladet, at man fraråder rejser til Azerbaijan, der i corona-forstand er et orange land.

Danmark har ingen ambassade i landet, så ministeriet er ikke aktuelt bekendt med indrejse-restriktionerne i Baku overfor udenlandske gæster, men man arbejder på at komme på højde med disse først på ugen.

Men rejser en dansker dertil, skal vedkommende i ti dagens karantæne, når han eller hun vender hjem. Man kan dog efter fire dage tage en PCR-test, der i gunstigt fald kan hive en ud af karantænen 24 timer senere.

Jannik Vestergaard og Jens Stryger Larsen med en hilsen til Christian Eriksen, men spillerne har i den grad også været taknemmelige overfor den opbakning, der har fået fra danskerne. Foto: Lars Poulsen

Udfordringen er dog i højere grad at komme dertil og hjem.

For nylig gik rejsen for britiske fans og pressefolk via Moskva eller Kiev, fordi et normalt brohoved som Istanbul covid-mæssigt var en mere besværlig mellemstation, men både Rusland og Tyrkiet har aktuelt orange status.

Gary Jacob, der dækker Wales for The Times, og som flere gange har været i Baku under EM, fortæller, at han mødte masser af fans på Baku Olympic Stadium, især af tyrkisk herkomst men også fra Schweiz og Wales.

- Der var vel 300 fra Wales, heraf 120 med direkte fly via et lokalt rejsebureau i Cardiff, men tallet var så lavt, fordi den britiske regering ikke ønskede, at man rejste dertil, og fordi mange af den grund var skræmte, fortæller han.

Han fortæller om en meget åben by, hvor mundbind stadig var påbudt inden døre, men hvor livet på gaden og langs havnefronten var særdeles livligt i en behagelig og velordnet by.

Fans kan tilsyneladende frit rejse hertil med en gyldig fodboldbillet på hånden.

- Fans kunne få foretaget PCR-tests for 36 pund (lidt over 300 kroner), og vi oplevede ikke nogen covid-test ved stadion.

- Det er flyene, der er det svære. Og så kan de lokale skrue op for værelsespriserne. Derfor er det nok en ide at booke på et kæde-hotel, siger Gary Jacob, der i øvrigt anbefaler at man fragter sig nemt og billigt rundt via den lokale Uber-variant, Bolt.