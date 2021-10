Før landskamp: Dansk protest mod Qatar

Amnesty sætter hjørneflaget på halv ved VM-kvalifikationskampen mod Østrig i Parken i respekt for de døde migrantarbejdere i Qatar

Der er lagt op til en festaften i Parken, hvor Danmark kan kvalificere sig til historiens sjette VM-slutrunde.

35.000 glade, danske fans vil hylde spillerne og landstræner Kasper Hjulmand for den enorme sportslige bedrift.

Det er ganske imponerende, hvor suveræne Danmark har været.

Men under overfladen lurer protesterne mod Qatar som kommende VM-værter.

Amnesty sætter således hjørneflaget på halv ved kampen mod Østrig i respekt for de døde migrantarbejdere i Qatar.

Flag er på halv ude foran Parken. Foto: Henning Hjorth

Der har været tal fremme om dødstal på 6500 migrantarbejdere. Så sent som i august kom Amnesty med en rapport, der viste, at 15.000 migrantarbejdere er døde, siden værtskabet for VM blev tildelt Qatar i 2010.

Nu går Amnesty i offensiven i håbet om, at FIFA vil sikre menneskerettighederne ved VM i Qatar, der afvikles november-december næste år.

I en udtalelse fra Amnesty hedder det: 'Vi hepper selvfølgelig på herrelandsholdet, men vi vil også gerne markere, at hvis Danmark kvalificerer sig, skal landsholdet spille fodbold på stadions, der har kostet tusindvis af menneskeliv'.

Det symbolske hjørneflag på halv for at markere støtten til migrantarbejderne vil være placeret flere steder rundt omkring Parken tirsdag aften.

Fodboldfans kan være med til at lægge massivt pres på FIFA gennem Amnestys globale underskriftsindsamling.

Samtidig har Amnesty udarbejdet klistermærker med teksten: Human Rights #For Migrantworkers, som organisationen har opfordret fans til at benytte og poste på sociale medier.

Onsdag starter Amnesty en kampagne i landsdækkende medier om støtten til migrantarbejderne i Qatar.