Før skæbnekamp mod Danmark: Anfører vil have barselsfri

- Det er ting, der er vigtigere her i livet end fodbold, for eksempel når man bliver far, siger schweizeren, hvis kone har termin før møderne med Danmark og Irland

De danske EM-chancer kan få et uventet løft af en god gammeldags omgang veer.

Den schweiziske anfører Granit Xhaka agter nemlig at tage barselsfri fra fodbolden, når hans kone, Leonita Lekaj, skal føde, og hendes termin ligger lige op ad de afgørende vigtige EM-kvalifikationskampe mod Danmark i Parken den 12. oktober og mod Irland tre dage senere.

- Det er ting, der er vigtigere her i livet end fodbold, for eksempel når man bliver far, siger han til den nationale avis, Blick.

Hvis det sker, er det såmænd bare en forlængelse af den praksis, det schweiziske landshold netop har oplevet, for Haris Seferovic rejste straks efter torsdagens udekamp i Irland hjem til sin fødeklare hustru i Lissabon og var altså ikke med i truppen mod Gibraltar.

Granis Xhaka åbnede scoringen på et hjørnespark mod Gibraltar. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

- Med Haris blev det aftalt, at han skulle give alt imod Irland og derefter rejse hjem. Og med mig vil det sandsynligvis også falde sammen med det tidspunkt, hvor vi spiller landskampe, siger Xhaka.

Den 25-årige Arsenal-stjerne kan også komme til at bede sin arbejdsgiver i London om lov til at træde af på forældreskabets vegne. Det kræver dog, at Leonita Lekaj går noget over tiden.

