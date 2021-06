- Først i seng, da det var lyst

Spillerne på det danske fodboldlandshold er i gang med at fordøje mandagens mange indtryk efter den succesfulde EM-kamp mod Rusland i Parken, hvor Danmark med en 4-1-sejr spillede sig i ottendedelsfinalen på lørdag mod Wales.

Sent tirsdag eftermiddag har landsholdsspillerne mulighed for at deltage i en frivillig træning, men ellers er der bare lagt op til afslapning efter kulminationen på et intenst gruppespil. Det fortæller to af landsholdsspillerne på et pressemøde i et solbeskinnet Helsingør.

- Jeg har nok ikke helt fordøjet oplevelsen endnu. Der kommer til at gå noget tid, før det kommer til at gå op for mig, hvad der skete i Parken i går (mandag, red.), for det var en fantastisk aften, som jeg er helt sikker på, at jeg aldrig kommer til at glemme.

- Jeg tror, der er mange, som har det på den måde. Vi fik den forløsning, som jeg egentlig synes, at vi har fortjent, efter det vi har været igennem, siger Simon Kjær med henvisning til Christian Eriksens kollaps i den første EM-kamp mod Finland.

Joakim Mæhle kan ikke huske, hvornår han kom i seng natten til tirsdag, men det var lyst. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ellers så utrættelige Joakim Mæhle regner ikke med, at han skal lave det store tirsdag efter at have været vågen det meste af natten.

- Vi havde ikke travlt med at komme væk fra Parken i går. Vi havde en fest i omklædningsrummet og havde en rigtig god aften på hotellet, hvor vi sad og hyggede os og prøvede at fordøje det, der var sket.

- Det var i hvert fald lyst, da jeg kom i seng, men tidspunktet er jeg ikke helt klar over, siger Joakim Mæhle.

- Så i dag (tirsdag, red.) skal jeg nok bare ud og gå en tur og ikke brænde så meget energi af, tilføjer han.

- Lyst da vi kom i seng. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/

Onsdag indkalder landstræner Kasper Hjulmand til gengæld til træning for hele EM-truppen, når der for alvor tages hul på forberedelserne frem mod lørdagens EM-ottendedelsfinale mod Wales i Amsterdam.

