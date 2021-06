Første chance ødelagt: Her er mulighederne som treer

To af de sidste fire treere skal slutte under Danmark, hvis Danmark skal videre som treer - og scenarierne er mange

Skal Danmark videre i EM-slutrunden, så kræver det minimum en sejr i aftenens gyser mod Rusland.

Førstepladsen er udelukket, men Danmark har gode chancer for at kvalificere sig videre til 1/8-finalerne via andenpladsen i gruppe B.

Men skulle eksempelvis et finsk point mod Belgien sende Danmark på en tredjeplads, så er der også et lille håb om, at det kan give avancement som en af de fire bedste treere ud af seks, men håbet er blevet mindre, end det har været.

Det kræver nemlig, at mindst to af de hold, der slutter på tredjepladsen i de andre grupper klarer sig dårligere end Danmark.

Og allerede søndag aften blev den første chance ødelagt for Danmark, der maksimalt kan nå tre point, fordi Schweiz med 3-1-sejren mod Tyrkiet nåede på fire point.

DEN HELT KORTE - DANMARK VIDERE SOM TREER 2 af 4 af nedenstående skal gå hjem, hvis Danmark skal videre som treer. 1) GRUPPE C - IKKE UAFGJORT I ØSTRIG-UKRAINE - MÅLSCORE AFGØRENDE

(Hente 2 mål evt 3 på taber af Østrig-Ukraine) 2) GRUPPE D - UAFGJORT I SKOTLAND-KROATIEN 3) GRUPPE E - POLEN MÅ IKKE SLÅ SVERIGE - MÅLSCORE AFGØRENDE

(Hente 2 mål evt 3 mål på Slovakiet, hvis de taber eller på Spanien, hvis det bliver uafgjort - vinder Slovakiet er Danmark bedst uanset målscore) 4) GRUPPE F - FRANKRIG SKAL SLÅ PORTUGAL - MÅLSCORE AFGØRENDE

(Hente 3 mål evt 4 mål på Tyskland, hvis de taber, eller på Portugal, hvis Tyskland spiller uafgjort eller vinder)

Her kommer en mere detaljeret gennemgang af Danmarks muligheder som treer.

GRUPPE A - UMULIG

Schweiz vandt mod Tyrkiet og blev nummer tre med fire point og minus 1 i målscore. Var kampen endt uafgjort, eller havde Tyrkiet vundet, så havde Danmark allerede haft en enkelt treer under sig.

GRUPPE C - IKKE UAFGJORT I ØSTRIG-UKRAINE (Målscore)

Ukraine og Østrig spiller i aften klokken 18 - det vil sige inden Danmarks kamp - og de fordeler anden- og tredjeplads mellem sig. Desværre kan de begge spille sig videre med uafgjort, for så ender de på fire point og uden for Danmarks rækkevidde.

Får vi en vinder i kampen, så ender taberen på tredjepladsen med tre point og negativ målscore, og dermed potentielt under Danmark.

Dog vil for eksempel 1-0 til Ukraine give Østrig en målscore på 3-4, mens en 1-0-sejr til Danmark vil give 2-3 i målscore, og så er Danmark stadig under på grund af færre scorede mål. Danmark skal altså vinde med to - eller også skal taberen af Østrig-Ukraine tabe med to.

Færrest gule kort bliver afgørende, hvis Danmark eksempelvis vinder 2-1, og Ukraine vinder 1-0. Eller hvis Danmark vinder Danmark 3-2 og Østrig vinder 1-0. Foreløbig har Ukraine blot to gule kort, mens Danmark har tre - det samme har Østrig.

Skulle det ende lige i kort, så kigger man på den samlede rangliste for kvalifikationen til EM, og her ligger Danmark nummer 15 og foran Østrig, men efter Ukraine.

Uafgjort i Skotland-Kroatien, dansk 2-0-sejr mod Rusland og ikke uafgjort i Østrig-Ukraine vil eksempelvis sende Danmark videre som treer. Foto: Lars Poulsen

GRUPPE D - UAFGJORT I SKOTLAND-KROATIEN

Hvis der findes en vinder i tirsdagens kamp i Glasgow mellem Skotland og Kroatien, så vil treeren slutte på fire point og dermed bedre end Danmark.

Spiller Skotland og Kroatien uafgjort, så vil Kroatien ende som nummer tre med blot to point, og dermed vil de ligge under Danmark i regnskabet.

GRUPPE E - POLEN MÅ IKKE SLÅ SVERIGE (Målscore)

Hvis Polen vinder mod Sverige, så vil treeren ende med fire point uanset resultatet af Slovakiet-Spanien, og det vil altså være uopnåeligt for Danmark.

Hvis Slovakiet vinder mod Spanien - samtidig med svensk sejr mod Polen eller uafgjort, så vil nummer tre have to point og dermed definitivt mindre end Danmark.

Hvis Spanien vinder mod Slovakiet eller kampen ender uafgjort - samtidig med svensk sejr mod Polen eller uafgjort, så vil treeren ende på tre point, og så vil målscoren afgøre, om det bliver under eller over Danmark.

Ender Spanien på tredjepladsen efter uafgjort vil de have neutral målscore, og det får Danmark også med to-måls-sejr. 2-0 til Danmark, og Spanien-Slovakiet 0-0 eller 1-1 vil betyde Danmark øverst med flest scorede mål.

Hvis Spanien vinder kampen - og Sverige får point eller vinder - så vil Slovakiet ende på tredjepladsen med tre point. Slovakiet har lige nu neutral målscore, så for eksempel en dansk 2-1-sejr mod Rusland vil på grund af flest scorede mål være nok, hvis Slovakiet taber 0-1 til Spanien. Vinder Danmark 1-0, og Slovakiet taber 0-1 skal vi ud i færrest gule kort, og her har Danmark pt tre, mens Slovakiet har fire.

GRUPPE F - FRANKRIG SKAL SLÅ PORTUGAL (Målscore)

Alt er åbent, og såvel Frankrig, Tyskland, Portugal og Ungarn kan slutte på tredjepladsen.

Hvis Portugal får uafgjort eller vinder mod Frankrig, så vil tredjepladsen uanset hvad ende på fire point og dermed bedre end Danmark.

Hvis Frankrig vinder, så ender tredjepladsen dermed på tre point ligesom Danmark, og så bliver målscoren afgørende.

Vinder Ungarn samtidig mod Tyskland, så bliver Tyskland nummer tre, mens uafgjort eller tysk sejr vil sende Portugal på tredjepladsen.

Både Tyskland og Portugal står på +1 i målscore og har lavet flere mål end Danmark, så Danmark skal derfor også hente fire mål på de to. For eksempel Frankrig-Portugal 2-0 og Danmark Rusland 2-0.

Det nemmeste for Danmark vil være at gå videre via andenpladsen, men det vil være en historisk præstation, der aldrig nogensinde er set før.