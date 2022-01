Første gang i 12 kampe: Mere end ét mål

Ikke siden åbningskampen havde nogen hold ved Africa Cup of Nations indtil torsdag formået at score flere end ét mål i en kamp, men nu er stimen brudt.

Værtsnationen Cameroun var i spillehumør og nedlagde Etiopien med 4-1.

Det var også Cameroun, der senest havde scoret flere end et mål. Det skete som sagt i åbningskampen, hvor camerounerne slog Burkina Faso med 2-1.

Torsdagens sejr betyder, at Cameroun har maksimumpoint efter de to første kampe, og meget skal derfor gå galt, hvis værtsnationen ikke skal gå videre fra gruppespillet.

Jublen var stor i Cameroun-lejren. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Cameroun fik dog ikke nogen specielt god start på kampen torsdag. Allerede i fjerde minut gik det galt.

Etiopien fangede Camerouns bagkæde højt på banen, og Amanuel Gebremichael udnyttede ubalancen i forsvaret og sparkede bolden ind foran mål, hvor Dawa Hotessa scorede sikkert.

Allerede fire minutter senere var der balance i regnskabet igen. Karl Toko Ekambi stangede kuglen i kassen til pausestillingen 1-1.

Efter pausen var Vincent Aboubakar i målhumør. To gange på to minutter var han på pletten - først med et hovedstød og siden et tap-in tæt på stregen.

Ondt blev værre for etiopierne, som så ud til at have givet op. Karl Toko Ekambi scorede sit andet mål i kampen efter 67 minutter, og så var den kamp afgjort.