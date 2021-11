Første gang i 63 år

8-0 er ikke resultatet fra firmafodbold-turneringen på den lokale pløjemark, men derimod taget direkte fra VM-kvalifikationsgruppe D, hvor Frankrig gav Kasakhstan det glatte lag.

Med massakren spillede verdensmestrene fra 2018 sig til VM i Qatar på fornem vis, og den unge stjerne Kylian Mbappé fik endda endnu en fjer i hatten til den i forvejen imponerende karriere.

Han blev nemlig den første siden 1958 til at score fire gange i samme kamp for Frankrig. Dengang var det legendariske Just Fontaine, der stod for bedriften.

Datidens målmaskine bankede fire ind i VM-bronzekampen mod Vesttyskland i Göteborg og scorede i alt 13 mål ved slutrunden. En VM-rekord der står den dag i dag.

Mbappé var nu blot oppe mod gruppens bundprop, men det franske hold imponerede alligevel stort, skriver L'Equipe, der også har PSG-stjernen på forsiden efter den exceptionelle målscoring.

De fire mål kom på kun syv skud, hvoraf et af dem tilmed ramte træværet. Og ja, så havde Mbappé da også en assist til Karim Benzemas 5-0-mål.

Lige nu er kun seks hold kvalificeret til VM: Værterne Qatar, Brasilien, Tyskland, Belgien, Frankrig og Danmark.

Der er med andre ord 26 hold, der stadig mangler at indløse billet.

I den europæiske del kan man med fordel følge dramaerne søndag aften, hvor Kroatien-Rusland, Spanien-Sverige og Portugal-Serbien er kampe om en direkte VM-deltagelse.

