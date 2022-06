For 11 måneder siden var Italien i ren ekstase efter EM-triumfen i England, men det fodboldglade støvleland er i den grad kommet ned på jorden igen.

Først missede italienerne kvalifikationen til dette års VM i Qatar, og tirsdag måtte Roberto Mancinis mandskab i Nations League lægge ryg til lidt af en afklapsning mod en anden fodboldstormagt, nemlig Tyskland, der i Mönchengladbach vandt 5-2.

Det var første gang i 65 år, at Italien indkasserede så mange mål i en landskamp. 12. maj 1957 tabte italienerne med 1-6 til Jugoslavien.

Manden, der tirsdag skulle fiske bolden ud af nettet, keeper Gianluigi Donnarumma, var da også rasende.

- Vi er vrede. Der er ingen undskyldning for den slags. Intet gik vores vej, siger Gianluigi Donnarumma til tv-stationen Rai ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han medgiver dog, at de italienske spillere er trætte efter først at have mødt Argentina i et opgør mellem mestrene i Europa og Sydamerika og derefter at have spillet 4 Nations League-kampe. Med andre ord 5 kampe på 14 dage.

- Men vi vil ikke lede efter undskyldninger. Vi er kede af det over for fansene, der skulle opleve det. Det er ikke sådan, det skal være, understreger den italienske anfører.

Italien fik tæsk af tyskerne. Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

Roberto Mancini er ærgerlig, men mildere i sin udlægning efter kampen.

- Det er en skam, at tingene udviklede sig, som de gjorde.

Italien var faktisk bagud med 0-5 godt midtvejs i anden halvleg, men derefter blev det til to reduceringer.

Et lyspunkt var, at angriberen Wilfried Gnonto kom på tavlen og dermed i en alder af 18 år og 222 dage blev den yngste målscorer nogensinde på Italiens A-landshold.

- Vi har mange gode spillere, men har meget arbejde foran os. Vi har ikke så meget tid, vi skal op i niveau, siger FC Zürich-forwarden.

Italien skal næste gang i aktion hjemme mod England i Nations League 23. september.

