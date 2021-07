For fem år siden var den også gal i Parken

Forbud mod regnbueflag har været et stort tema under EM-slutrunden, og det kulminerede, da en dansk fan fik taget sit flag ned i Baku. Men for fem år siden gik den heller ikke i Parken

Regnbueflag og forbuddet mod disse har sendt UEFA i stormvejr under EM-slutrunden.

Først i forbindelse med kampen mellem Ungarn og Tyskland, hvor UEFA forbød tyskerne at lyse Allianz Arena op i netop regnbuefarverne, fordi fordi de betragter det som et politisk signal.

Og den var igen gal i Baku, da danske Kristoffer Føns fik frataget sit regnbueflag inden kvartfinalen mod Tjekkiet i Baku. Politikere, alverdens medier i hele Europa, eksperter og senest har Kasper Hjulmand har efterfølgende taget afstand fra episoden.

Men det er ikke kun i Baku og i Ungarn, at den er gal.

Også i Parken har regnbueflag ved bandlyst. I august 2016 beskrev Ekstra Bladet, hvordan Jesper Brun Pajor var taget i Parken med en gruppe venner for at se FCK spille mod gæsterne for AaB. Her havde han besluttet sig for at kippe med regnbue-flaget i anledning af Copenhagen Pride.

Fjernet af vagter

Men den lille kamp blev hurtigt tabt.

- Jeg ville som resten af København fejre rummelighed og mangfoldighed, og derfor tog jeg regnbue-flag med i Parken til mine venner og mig selv. Men 20 minutter før kampstart kommer tre vagter op og fortæller mig, at de skal fjernes, fordi det er et politisk budskab, fortalte Jesper Brun Pajor til Ekstra Bladet og kaldte FCK's beslutning for forkastelig.

Dengang talte Ekstra Blade også med pressechef Jes Mortensen, der fortalte, at han ikke kendte til den konkrete sag, men generelt var reglerne sådan, at FCK ikke ønskede flag, bannere eller andre ting med politiske budskaber.

- Sådan er reglerne, lige gyldigt hvor sympatisk flagene måtte være, lød det.

I et interview med BT dagen efter forklarede Jes Mortensen, at der var tale om et spørgsmål om sikkerhed og politikken om ingen politiske budskaber i Parken.

- I princippet er det ligegyldigt, hvad der stod på dem - om det så er budskaber, reklamer eller noget andet. Det levede ikke op til vores regler, og derfor blev de taget ned, sagde Jes Mortensen dengang.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kommunikationschef i Parken og hos FCK, Jes Mortensen. Han er på ferie, men oplyser, at regnbueflag i dag er tilladt til kampe i FCK-regi.

'Jeg kan godt huske sagen. Da vi fik tjekket viste det sig, at det handlede om, at vagten ikke vidste, hvad teksten på flagene handlede om. Det viste sig at være en reklame for en 'voksenlegetøjsbutik'. Det er for så vidt i strid med vores regler at bringe kommercielle eller andre budskaber, der ikke er godkendt på forhånd, uanset hvad de står på, så vagten havde efter reglernes bogstav ret, men det var jo under bagatelgrænsen, skriver Jes Mortensen.

Den forklaring stemmer dog ikke overens med Jesper Brun Pajors forklaring. Han forklarede, at han udelukkende fik at vide, at de skulle fjernes, fordi det var et politisk budskab.

Her bliver Jespers flag inddraget af Parkens vagter. Foto: Jesper Brun Pajor

Hjulmand: - Skriger til himlen

Fem år senere kæmper UEFA stadig med de samme problemer, og det har også fået Kasper Hjulmand til at kommentere regnbue-sagen i Baku. Han er dybt forundret.

- Jeg skal først være sikker på, hvad der er sket. Men hvis det der forlyder, er rigtigt, så har vi stadig meget at kæmpe for.

- I fodbold kan vi godt bidrage til grundlæggende fundamentale ting. Og det er håbløst, at man ikke kan have et regnbueflag med til en EM-kvartfinale, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Det skriger til himlen!

Kristoffer Føns fik sit flag med på stadion, og i første omgang kommenterede ingen det. Men da han hængte det op, udbrød nogle af de lokale vagter:

'Hey gay boy, welcome to Baku'.

DBU’s fankoordinator Anders Hagen sikrede efter kampen, at Kristoffer Føns fik sit regnbueflag med hjem til Danmark.