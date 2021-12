For første gang: Eriksen tog del i festen

For første gang siden sit hjertestop i Parken 12. juni deltog Christian Eriksen i et officelt arrangement

Christian Eriksen er i den grad på vej tilbage.

Søndag aften, da TV2 var vært for indsamlingen 'Alle vores børn', viste den danske landsholdsspiller viste sig for første gang frem for offentligheden, siden sit hjertestop i forbindelse med EM-kampen mod Finland.

Han var nemlig blandt gæsterne i programmet og blev spottet i selskab med landstræner Kasper Hjulmand.

Det er et tegn på, at det går fremad for Inter-spilleren, der efter de frygtelige minutter i Parken i juni blev kørt til Rigshospitalet. Fire dage efter meddelte DBU, at han ville få indopereret en automatisk hjertestarter.

Den såkaldte ICD-enhed gør Christian Eriksens comeback umulig i Italien, hvor det ikke er tilladt, at han spiller med enheden i sig.

Fra hele verden har der været støtte til Christian Eriksen efter ulykken i kampen mod Finland. Her viser Roligans deres opbakning i kampen efter mod Belgien. Foto: Lars Poulsen

Inter har heller ikke skrevet danskeren på de officielle truplister i 2022, og vælger han at lade ICD-enheden blive siddende ved hjertet, så skal han sandsynligvis søge mod nordligere himmelstrøg for at spille i en klub.

'Alle Vores Børn' er en indsamling, der giver julehjælp til børn i udsatte positioner. Søndag aften blev der indsamlet over ni millioner kroner, og indsamlingen fortsætter i de kommende dage. Se mere om indsamlingen her

TV2 ønsker over for Ekstra Bladet ikke at oplyse detaljer om Christian Eriksens tilstedeværelse ved programmet.

Landsholdsspillerne skærmede af for Christian Eriksen, mens han blev genoplivet på Parkens græstæppe. Foto: Lars Poulsen

