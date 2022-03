Forarget Bale: - De burde skamme sig

Han er ikke en populær mand i de spanske medier, Gareth Bale. Det blev for alvor tydeligt forleden, efter at det stod klart, at angriberen ville optræde for det walisiske landshold, selvom han ikke var i spil til weekendens Real Madrid-kamp mod FC Barcelona.

Således blev Gareth Bale eksempelvis kaldt en 'walisisk parasit', der bare 'suger euro ud af klubbens bankkonto,' i en klumme i Marca torsdag.

Torsdag aften fik han dog sendt et modsvar til sine kritikere. Med to kasser sikrede Real Madrid-spilleren en sejr til Wales, der nu blot er en sejr fra at kvalificere til VM.

Den første af de to scoringer fejrede Gareth Bale ved at sige noget ind i et kamera, og der blev spekuleret i, om det var et budskab til hans kritikere. Det blev den walisiske stjerne også spurgt ind til efter kampen.

- Jeg behøver ikke at sende en besked til nogen, ærligt talt. Det er spild af min tid. Det er ulækkert, og de burde også skamme sig. Jeg er ikke sur. Punktum, lød det fra Gareth Bale ifølge Sky Sports.

Gareth Bale var glad, indtil han skulle forholde sig til spanske mediers omtale af ham. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Real Madrid-spilleren glædede sig selvsagt også over, at Wales nu 'blot' skal vinde over Skotland eller Ukraine i en kamp i juni for at komme til VM.

- Det er fantastisk. Halvdelen af arbejdet udført. Det gode nu er, at vi kan nyde i aften, fordi kampen først er i juni. Det bliver endnu en meget hård kamp mod enten Skotland eller Ukraine, og det vil vi være klar til, når det kommer, siger han.

Gareth Bale, 32 år, har spillet blot fire kampe for Real Madrid i den indeværende sæson. Han har scoret et mål for de spanske giganter.