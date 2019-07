Forarget over jubel: - Usmageligt

USA bookede tirsdag aften billet til VM-finalen efter en sejr på 2-1 over England i en medrivende semifinale i Lyon.

30-årige Alex Morgan scorede kampens afgørende mål, da hun headede et indlæg i kassen bag en sprællende Carly Telford i englændernes mål.

Scoringen var Morgans første, siden hun bankede fem kasser ind i 13-0-nedslagtningen af Thailand i åbningskampen. Og det skulle fejres med en lille stikpille til det engelske folk.

Angriberen simulerede, at hun drak en kop te. Og det kunne ikke opfattes som andet end en provokation, mener den tidligere engelske landsholdsspiller og nuværende Juventus-spiller Lianne Sanderson.

- Jeg forventede, at Alex (Morgan, red.) ville score et mål, men jeg er ikke glad for den fejring. Du kan juble, som du vil, men jeg synes, det er en smule usmageligt, og jeg synes ikke, hun behøver at gøre det.

- Jeg kan godt lide amerikanerne og den måde, de jubler på, men jeg synes, at det var en anelse respektløst. Jeg kan tage fejl, men jeg tror, det hænger sammen med, at de spiller mod England. Vi elsker vores te i England. Jeg er ikke selv te-drikker, men det er noget, vi bliver forbundet med, så jeg synes, det er lidt usmageligt, lød det fra Sanderson, der fungerer som ekspert hos beIN Sports under slutrunden.

En lille hilsen til englænderne... Foto: LUCY NICHOLSON/Ritzau Scanpix

Foto: Philippe Desmazes/Ritzau Scanpix

Alex Morgan blev naturligvis spurgt til episoden efter kampen, hvor hun indirekte erkendte, at te-jubelen ikke var helt tilfældig.

- Jeg føler, at der er blevet kastet så meget efter vores hold. Vi har ikke taget den lette vej gennem turneringen - og det er teen, sagde hun uden at forklare den noget kryptiske slutkommentar.

De amerikanske spillere er tidligere blevet kritiseret for at overdrive deres jubel ved samtlige scoringer, da de slog Thailand 13-0, mens landstræner Jillian Ellis også har været beskyldt for arrogance i løbet af turneringen.

Inden semifinalen blev to medarbejdere fra USA's landshold opdaget i at snuse rundt på englændernes hotel. Det fik den engelske landstræner, Phil Neville, til at kalde det mangel på etikette, mens Jillian Ellis blot påstod, at amerikanerne ledte efter overnatningsmuligheder frem mod finalen.

USA's modstander i VM-finalen findes i aften, når Holland tørner sammen med Sverige i den anden semifinale.

