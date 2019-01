Forbrydelse betaler sig: Horribelt skuespil gav straffespark

Det er næsten umuligt at forklare, hvordan kampens dommer kunne dømme straffe til Syrien med ti minutter tilbage af opgøret mod Australien - men det gjorde han

Der var drama for alle pengene, da Australien og Syrien mandag mødtes i den afgørende runde i gruppespillet under Asian Cup.

Begge mandskaber jagtede et resultat, da Australien kunne nå gruppens førsteplads, mens Syrien skulle bruge en sejr for at gå videre fra puljen.

Med alt på spil, så gælder alle kneb vel?

Åbenbart, hvis du spørger Syriens Omar Al-Soma. Angriberen forsøgte med cirka ti minutter igen at få tilkendt et straffespark ved stillingen 2-1 til Australien. Det på et af de mest sørgelige forsøg på skuespil i fodboldhistorien.

Hvad næsten endnu værre er, at dommer Cesar Ramos fra Mexico hoppede i fælden. Måske endda efter 'hjælp' fra sin linjedommer, da Ramos ikke i første omgang fløjter for Al-Somas forsøg på svanens død. Hvor om alting er, så pegede den mexicanske dommer på pletten i sidste ende.

Se det pinlige forsøg på film og dommerens tåbelige kendelse øverst i artiklen.

Omar Al-Soma, der til dagligt spiller i Al-Ahli, tog selv ansvaret og udlignede Australiens føring. Men, heldigvis - fristes man til at sige, så slap Syrien ikke af sted med snyderiet.

Omar Al-Soma (9) eksekverede selv straffesparket. Foto: Karim Sahib / AFP

I kampens tillægstid afgjorde Tom Rogic nemlig sagerne til australiernes fordel, og de forsvarende AFC-mestre trak det længste strå med en 3-2 sejr. Dermed gik Australiens videre på gruppens andenplads, mens Syrien må rejse hjem i skam.

I øvrig scorede Awer Mabil igen-igen for Australien, da FC Midtjylland-raketten bragte sit land foran 1-0. Også Christopher Ikonomidis, med en fortid i AGF, kom på måltavlen for Australien.

Syriens Mohammed Osman (tv) og Mahmoud Al-Mawas (th) ærgrer sig over sidstepladsen i gruppen. Foto: Karim Sahib / AFP

Se også: Brændte på stribe i AGF: Nu bomber han løs i udlandet – og på landsholdet

Se også: Handel på vej? Danskerklub jagter Durmisi

Se også: Traditionsklub i kæmpe-kaos: Stjernespiller tilbyder unik hjælp

Se også: Engelske klubber i kamp om dansk komet

Se også: Dansk landsholdsspiller svinet af fans: 'Han er en slange'